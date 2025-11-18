Gastón recuerda el sabor del gol con Unionistas: «Ha sido un alivio y mucho tiempo» El delantero charrúa vuelve a ver puerta tras 10 meses y 30 días de sequía. El de Talavera es el gol más rápido de su carrera desde que aterrizó en el fútbol español. Asegura que no cubre expectativas con un gol: «Eso lo hacen las sensaciones y minutos»

Iván Ramajo Martes, 18 de noviembre 2025, 11:51

A Gastón Valles (Montevideo, 24 años), la grave lesión que sufrió el pasado mes de febrero vistiendo los colores del Cartagena en Segunda no le restó olfato goleador. Aunque llevaba 10 meses y 8 días sin celebrar un solo tanto, lo cierto es que a qué sabía un tanto lo tenía casi olvidado. «Ha sido mucho tiempo», reconoce aliviado después de anotar el gol más rápido de su carrera en el fútbol español y el primero como jugador de Unionistas.

«Desde Granada no marcaba» (17 de diciembre de 2024), recuerda con la misma precisión con la que leyó el bote del balón, las dudas de Sergi Molina y el frentazo con el que rubricó la acción y el cuarto triunfo de Unionistas esta Liga. «Luego jugué algunos partidos más, hasta que me lesioné frente al Córdoba en febrero. Fueron más de ocho meses en los que no jugué nada, y volver a verme sobre el campo estos últimos seis partidos, ser titular frente al Pontevedra y el Talavera y ahora meter gol es un camino que valoro mucho», afirma el panzer charrúa.

Sobre todo porque los delanteros «tienen que hacer goles», se autorreafrima después de haber abierto su lata particular: «Es un alivio volver a ver puerta tanto tiempo después y más porque ha servido para dar la victoria al equipo», explica el jugador, que salió «agotado» en el minuto 55 por el esfuerzo de los 50 minutos restantes corriendo detrás del balón. Como antes lo había hecho a la espalda del defensor del Talavera cuando vio a Víctor Olmedo armar, para el centro, la pierna derecha. «Cuando vi que la jugada giraba a esa banda, lo primero y lo único que pensé fue en posicionarme para entrar en el área. La idea era que él me perdiera la marca y luego esperar el centro de Víctor, que la pone de locos. El balón bota y ahí todo se abre: si la tocaba él podía hacer gol en propia, pero si no lo hacía, estaba yo», detalla sobre su primer gol blanquinegro, con el que confirma su tendencia a marcar en los primeros compases. Desde su etapa en el Vélez, en Segunda RFEF (temporada 2023/24), todos sus tantos (seis) han llegado en las primeras partes. «No sabía ese dato. Puede ser que sea más de hacer goles en las primeras mitades; no era algo en lo que hubiera prestado atención, pero me parece interesante», apunta el jugador, que quiere más.

«Víctor y el resto de compañeros —también Álvaro Gómez, que golpea muy bien— saben dónde más o menos me gusta aparecer para aprovechar sus centros», añade el delantero uruguayo, que llegó a Unionistas con la temporada empezada y descendiendo una categoría respecto al curso anterior: «Al final es lo que toca cuando estás tanto tiempo fuera, sin jugar y con una lesión tan complicada como la mía. Además, en Segunda División no hay tanto sitio para tantos jugadores buenos que quieren estar ahí. Jugar en Primera Federación es lo que me tocaba y, dentro de eso, creo que Unionistas es un buen lugar para reencontrarme conmigo mismo», explica el jugador, que afirma que con un gol «no cumple ninguna expectativa»: «Eso lo da el ir sumando titularidades, competir, seguir marcando, sentirme bien. Espero que siga la racha y que mi aportación sea creciente».

Como la trayectoria del equipo: «Llevamos seis partidos sin perder y sigo viendo margen de mejora. Cada semana detectamos cosas para mejorar. Pero me gustaría destacar que el equipo está muy unido, con ganas de ganar y competir, que es la base de todo; además, todos estamos a un nivel muy alto, tanto los que juegan como los que salen del banquillo. Mario lo tiene difícil para hacer el once: la gente lo hace bien y eso es lo que prima y lo que nos está dando tanto». Con esa base, no cabe otro pensamiento que sumar un quinto triunfo frente al Castilla: «Son muy buenos, vienen de una dinámica muy buena, están en playoff, van a venir afilados; pero nosotros también. Yo, en particular, tengo muchísimas ganas de sumar y de marcar en el Reina Sofía. Quiero escuchar el estadio cuando suene un gol mío, y ojalá sea ya este viernes».