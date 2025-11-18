El PP presenta en Vitigudino una campaña contra el «tasazo» de las basuras Los populares acusan al Gobierno de desconocer la realidad de los ayuntamientos y las zonas rurales

D. S. Vitigudino Martes, 18 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

El PP de Salamanca presentó en la mañana de este martes en Vitigudino su campaña contra el «tasazo» de las basuras que entrará en vigor en enero del próximo 2026 y que desde las filas populares señalan que es «una imposición ideológica del Gobierno de Sánchez», tal y como declaraba el secretario general del PP en Salamanca, David Mingo, que estuvo acompañado en este acto por alcaldes y concejales del partido de municipios de esta comarca.

Mingo calificó esta medida como «una estafa. Decían que esto lo impone Europa y con eso lo van defendiendo allí donde lo aplican y donde a los alcaldes no nos queda más remedio que hacer, pero no es cierto» y argumentó que esa normativa de «aplicar el coste integro al vecino no lo dice en ninguna parte», recalcó el secretario popular. Desde el PP acusan al PSOE y sus socios en el Gobierno de la nación que lo único que buscan es un «afán recaudatorio» y que la ley marca que la tasa no puede ser deficitaria « lo que significa que los ayuntamientos tendrán que replicar el gasto total del servicio a los vecinos, ya no hay autonomía municipal, ya no pueden decir independientemente de cual sea la economía local. Se lo han cargado de un plumazo».

David Mingo señaló que esto «no va a traer ninguna mejora ni el vecino va a notar que el servicio funciona sustancialmente mejor» y que pidió a «todos los dirigentes sociales, alcaldes, concejales, diputados, senadores» que paralicen esta nueva norma y que se establezca un mecanismo para «tener una referencia de como hacerlo porque desconocen como funcionan los ayuntamiento rurales, donde con suerte hay un secretario compartido con otros municipios y piden a los consistorios que hagamos los estudios, sin tener capacidad para determinar que quién más contamina paga más».

El secretario del PP en Salamanca avanzo que «esto se va a cobrar» y que se viene un aluvión de recursos «porque esta ley va a ser alegal». Mingo ha defendido el buen hacer de los alcaldes y concejales «y sabemos muy bien lo que hacemos, quizás Sánchez y sus socios deberían aprender de cómo se trabaja en los pueblos»