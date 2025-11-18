Salamanca lanza el proyecto TRUST para revolucionar el cuidado a dependientes Tendrá epicentro en el antiguo Albergue Lazarillo con 5,4 millones de presupuesto utilizando sensores, tecnología e Inteligencia Artificial

Representantes municipales, de asociaciones y entidades que colaboran en el proyecto liderado por el Ayuntamiento.

Belén Hernández Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 13:29 | Actualizado 16:10h.

Actualización de la situación de dependencia «casi en tiempo real», apoyo a los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Salamanca y asistencia y formación para cuidadores no profesionales.

Todo ello a través de sensores, nuevas tecnologías y el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial, con epicentro en el nuevo centro municipal tecnológico que se creará en el antiguo Albergue Lazarillo.

Estas son, a grandes rasgos, las novedades que aportará el proyecto TRUST (Respuesta Tecnológica para una Transformación Socio-Asistencial Única), que busca convertir a la ciudad en un «ejemplo de atención a los mayores», una iniciativa que ya observan «varias» ciudades europeas para adaptarla después a sus realidades, según ha expuesto en la mañana de este martes el alcalde, Carlos García Carbayo.

La iniciativa se desarrollará con un presupuesto de 5,4 millones de euros, de los que 4,4 millones proceden de los fondos FEDER, y contará con un plazo de ejecución de tres años y medio.

«Ha sido uno de los 20 proyectos elegidos entre los 110 presentados en toda Europa», ha destacado el regidor, para subrayar la relevancia de esta propuesta, en la que también participan la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) y la empresa Khora Urban Thinkers.

La acción se sustenta en tres pilares. El primero es la colocación de diversos sensores en el hogar de la persona que inicia el reconocimiento de la dependencia. «El objetivo es monitorizarla y completar la valoración social y sanitaria evitando errores», ha señalado Carbayo, con el fin de que el diagnóstico final sea más eficiente y actualizado ante posibles variaciones.

En segundo lugar, la IA aliviará a los trabajadores sociales de parte de su carga diaria «para que se centren en la atención humana y permitan que la tecnología complete automáticamente el Baremo de Valoración de la Dependencia».

Através de un sistema de interpretación del lenguaje, la IA usará la información de las entrevistas de los trabajadores sociales, la monitorización de los hogares y el informe sanitario para realizar esta tarea. Un avance muy significativo para reducir tiempos y burocracia, ganando agilidad y eficiencia.

Por último, se incorpora un sistema de «machine learning» que recopilará información para entrenar a la IA y detectar con mayor rapidez cambios en las condiciones, de modo que se actualice de inmediato el grado de dependencia.

Todo ello se refiere a la persona dependiente, pero esta tecnología también permitirá mejorar notablemente la situación de los cuidadores. Los sensores en los hogares y la monitorización continua de la persona dependiente aliviarán de forma sensible su carga de trabajo.

Asimismo, el machine learning aprenderá de los datos recopilados para anticipar situaciones de riesgo y mejorar el sistema de alertas dirigido a los cuidadores. Todo ello se completará con un programa de apoyo y formación basado en el éxito de Salamanca Acompaña.

El «engranaje» de este sistema estará ubicado en el nuevo centro municipal que se construirá en el antiguo Albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí.

Carbayo ha avanzado que se ejecutarán obras en el edificio para desarrollar el proyecto, pero también para convertirlo «en un lugar de apoyo emocional y psicológico, así como de formación y capacitación» para los cuidadores, entre 180 y 200, según ha precisado el primer edil.

Dado que el proyecto ya está en fase de ejecución, los trabajos para adecuar el centro comenzarán en un plazo de cuatro meses. «El proyecto será un éxito porque cuenta con los mejores socios», ha concluido Carbayo.