Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca El acusado, M.A.M.M., se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de estafa

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá este miércoles, 19 de noviembre, en los Juzgados de Colón, el juicio contra M.A.M.M., acusado de un presunto delito de estafa cometido en un hotel ubicado en la calle Peña de Francia de Salamanca, donde supuestamente reservó doce habitaciones dobles sin llegar a abonarlas.

Según recoge el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, el procesado gestionó la reserva, valorada en 2.124,01 euros, pero nunca llegó a efectuar el pago correspondiente.

Durante la estancia, aseguró que la transferencia bancaria se había realizado, aunque posteriormente se comprobó que la cuenta no disponía de fondos suficientes.

Tras alegar un supuesto error bancario, el acusado dejó de responder a los mensajes y requerimientos del establecimiento hostelero, que trataba de recuperar la importación pendiente.

El procedimiento judicial ha sufrido casi una decena de suspensiones anteriores por diferentes motivos antes de fijarse nuevamente para esta semana. Por estos hechos citados, la Fiscalía solicita para M.A.M.M. una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa, así como la devolución del dinero por la estancia al establecimiento hostelero.