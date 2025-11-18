Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Juzgados de Salamanca en la plaza de Colón. ARCHIVO

Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca

El acusado, M.A.M.M., se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de estafa

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca acogerá este miércoles, 19 de noviembre, en los Juzgados de Colón, el juicio contra M.A.M.M., acusado de un presunto delito de estafa cometido en un hotel ubicado en la calle Peña de Francia de Salamanca, donde supuestamente reservó doce habitaciones dobles sin llegar a abonarlas.

Según recoge el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso LA GACETA, el procesado gestionó la reserva, valorada en 2.124,01 euros, pero nunca llegó a efectuar el pago correspondiente.

Durante la estancia, aseguró que la transferencia bancaria se había realizado, aunque posteriormente se comprobó que la cuenta no disponía de fondos suficientes.

Tras alegar un supuesto error bancario, el acusado dejó de responder a los mensajes y requerimientos del establecimiento hostelero, que trataba de recuperar la importación pendiente.

El procedimiento judicial ha sufrido casi una decena de suspensiones anteriores por diferentes motivos antes de fijarse nuevamente para esta semana. Por estos hechos citados, la Fiscalía solicita para M.A.M.M. una pena de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa, así como la devolución del dinero por la estancia al establecimiento hostelero.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Salamanca, ejemplo fiel de la España vaciada en invierno: «Si hace buen tiempo me quedo tres o cuatro días...»
  2. 2 El misterioso y envolvente pueblo de Salamanca escenario de la nueva serie que arrasa en Netflix
  3. 3 «La ventaja es que siempre he estudiado, sin saberlo, como si estuviera preparando una oposición»
  4. 4 Confirmados otros dos casos de gripe aviar en Salamanca
  5. 5 Cinco municipios salmantinos, en la carrera por el toro gigante
  6. 6 Jorge Rey ya pone fecha a las nevadas que llegan a varias ciudades de Castilla y León: «Serán de bastante intensidad y cuajarán»
  7. 7 Casi 100 trabajadores en la fase final del bloque de consultas, que cambia de color
  8. 8 «Hay padres desesperados porque sus hijos no van a clase; el grupo 4M de la Policía está a su disposición»
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 17 de noviembre
  10. 10 Así están los embalses de Castilla y León después de las abundantes lluvias de los últimos días

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca

Reservó 12 habitaciones y nunca pagó: a juicio por estafar más de 2.000 euros en un hotel de Salamanca