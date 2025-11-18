La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en First Dates: «Me da cosa» Paula, de 22 años, no congenió con su cita, Miguel, estudiante de filosofía, kantiano y fan de los coros cristianos

Paula no encontró el amor en First Dates. Esta joven maestra (22 años) salmantina de Educación Infantil aterrizó en el programa presentado por Carlos Sobera con el objetivo de «buscar a alguien», pero no tuvo suerte. Y es que Miguel, su cita, no era lo que ella «esperaba».

La primera aparición de Paula en el programa, antes incluso de aparecer por el restaurante, ya ayudaba a definir su actitud de cara al amor. «A la hora de mantener relaciones sexuales hay personas que si no las mantienen a tal edad ya son los pringados del grupo. Creo que es una cosa muy seria porque te va a quedar para toda la vida«, aseguraba.

Su cara la delató en el momento de ver a Miguel, un estudiante de filosofía bien peinado, pero con poca chispa. «Me pongo nerviosa», admitía la salmantina, que rápidamente admitía ante las cámaras que «no le atraía».

El transcurrir de la cita no ayudó. Sobre todo cuando Miguel le confesó sus gustos musicales. «Me gusta Luis Miguel, la música clásica, coros cristianos, pop coreano y rap». «¡No puedo, me meo!», exclamaba Paula.

Sin embargo, Paula sí que le hizo 'tilín' a Miguel. Le parecío una chica «algo mona» y afirmó que sí querría tener una segunda cita con ella: «Lo que más me ha gustado de ella es que tiene la sinceridad como uno de los pilares de pareja».

Pero Paula lo tenía claro. Es más, su decisión ya se intuía cuando al entrar al photocall ella aseguraba que prefería no sacarse una foto con él: «Me da cosa».

Como no podía ser de otra forma en el momento de la verdad llegó un «no». «Me has caído muy bien y has sido muy agradable, pero no me he sentido cómoda y físicamente no eras lo que yo esperaba», sentenciaba.

