«Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»

Jaime García Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 14:06 | Actualizado 16:10h.

Para ser excelsa en el terreno de juego y sobre el parqué no solo vale con tener buenas condiciones físicas, también una brillante mente para sacar tiempo y disfrutar practicando fútbol y baloncesto, todo ello sin descuidar los estudios y el tiempo de ocio. Es el caso de Sofía García, quién a sus 14 años deslumbra con la camiseta del Salamanca Fútbol Femenino en el Vicente del Bosque y hace lo mismo con el Perfumerías Avenida en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

«Empecé primero con fútbol cuando tenía 5 años por un amigo que me metió, y me gustó mucho jugar. Luego al año siguiente, cuando tenía 6 años, en un torneo de escolares me vio jugar el Avenida, y llamaron a mi madre. Al principio únicamente me gustó el fútbol, pero, una vez estuve con mis amigas jugando al baloncesto, me di cuenta que me gustaban mucho los dos deportes», explica para zanjar con: «Como no podía, ni quería, ir decidiendo cada año pues seguí con los dos deportes, y hasta ahora».

Pese a que sus inicios en el deporte fueron sobre el parqué, no estuvo ligada al baloncesto, si no al fútbol sala. Una etapa que se cerró por obligación antes de llegar a la categoría cadete. «Me dio muchísima pena irme. Cuando cambiasen a la categoría cadete, no iba a poder seguir en el equipo, entonces decidí irme al fútbol 11, donde acabé primero en el Cristo Rey y después en el Salamanca FF». La templanza y veteranía con la que Sofía García cuenta su paso por el deporte, demuestran que estamos ante una verdadera crack.

«Después de dos años en el Cristo Rey, me mudé al Vicente del Bosque porque estaban mis amigas. Entre medias jugué un torneo en escolares de baloncesto y ahí me empezó a interesar el baloncesto, la verdad. Antes no lo seguía mucho, pero conforme iba jugando me gustó más y más. El poder ver al primer equipo y jugar con tus amigas ha hecho que ya no pueda decidir entre los dos deportes», explica Sofía García.

Sin embargo, en medio de esa felicidad, con el paso de los años la tradicional cuestión cada vez está más cerca: «Me lo pregunta todo el mundo. En el momento que tenga que decidir entre fútbol y baloncesto, ¿cuál voy a elegir? Lo intento retrasar siempre porque me veo incapaz de elegir. Sé que en algún momento va a llegar, pero como todavía no es, pues digo, no quiero pensarlo. Me va a doler muchísimo dejar cualquiera de los dos», se sincera.

A largo de las semanas, la joven tiene un plan semanal meticuloso con entrenamientos de lunes a viernes, y cuando llega el fin de semana con los partidos, «si me coinciden, que este año está sucediendo mucho, tengo que ir alternando». «El lunes hago baloncesto, después los martes entreno fútbol. Los miércoles vuelvo a entrenar baloncesto y el jueves vuelvo a entrenar fútbol. Y los viernes tengo el último entreno», añade sobre su semana, esbozando una sonrisa.

Pero no solo le vale con ser una gran deportista, también es una excelente estudiante y no descuida a sus amigas. «En casa siempre me han dejado organizarme a mí, y de momento está saliendo bien. Mi madre siempre me apoya y saco tiempo para jugar, estudiar y pasar tiempo con mis amigos».

Sofía García debe desempeñar la función de carrilera, punta o medio con el balón en los pies, y al día siguiente, o en el mismo día, como alero sobre el parqué. Alternando tanto deporte, hay días en los que «igual juego dos partidos seguidos, y al principio tengo que decir, vale ahora tengo que botar o es con el pie». Pero, lo que sí tiene claro es que, a su edad, hay tiempo para todo con una buena organización, y el apoyo en casa.

«Yo también pensaba que no iba a tener tiempo para ambos deportes, pero no es así. Luego te das cuenta que tienes mucho más tiempo de lo que crees. Vas a disfrutar mucho más que a lo mejor teniendo todo ese tiempo libre y vas a conseguir muy buenas amistades que, seguramente, te pueden durar toda la vida», zanja Sofía García unos minutos antes de materializar un doblete para dar la victoria a su equipo.