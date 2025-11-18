Cinco meses y un 23 % más de presupuesto para abrir la nueva puerta de San Vicente en la Cerca Medieval El Ayuntamiento aprueba una modificación del contrato por el retraso que ha provocado el hallazgo de los nuevos restos

Carlos Rincón Martes, 18 de noviembre 2025, 06:20 Comenta Compartir

Hasta el 28 de febrero del próximo año dispone ahora de plazo la empresa encargada de las obras para abrir la antigua puerta de San Vicente en la Cerca Medieval y generar así un nuevo acceso al Cerro del mismo nombre. Los trabajos tenían que haber concluido ya, concretamente el pasado 29 de septiembre, pero el hallazgo del pozo de nieve, así como de los cimientos del testero de la capilla mayor de la iglesia del antiguo convento han retrasado el avance de la intervención.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha aprobado una modificación del contrato con la compañía Carlos Riesco que implica un aumento del plazo previsto en cinco meses, y también del presupuesto en 112.294 (IVA incluido), lo que supone un incremento del 23,64 % y lo eleva a 587.294 euros, según el anuncio publicado por el Consistorio en el Plataforma de Contratación Pública.

El expediente explica que el origen de estos cambios es una «causa imprevisible», como es la conservación de unos restos hallados durante los trabajos. Como consecuencia de ello, es necesario además modificar el proyecto. Como elemento de comunicación peatonal entre el Cerro y el paseo de San Vicente, en lugar de una rampa peatonal en tres tramos, se proyecta una escalera de varios tramos que permita respetar los restos arqueológicos.