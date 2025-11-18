Ganas del Unionistas-Real Madrid Castilla: primera grada con lleno total La tribuna sur ya no tiene localidades disponibles para el encuentro de este viernes y la grada de animación está a punto de agotar sus butacas

Aficionados de Unionistas llenando por completo el Fondo Oeste durante un partido de esta Liga.

La Gaceta Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 12:25

El estadio Reina Sofía registrará este próximo viernes (21:15 horas) la mejor entrada de lo que va de curso. La visita del Real Madrid Catilla, pese a que el duelo ha sido designado 'como día de ayuda', ha despertado un gran interés entre los socios y aficionados al fútbol de la capital charra.

Después de que el club ya anunciara al darse por concluido el plazo de reserva con sitio asegurado para los socios, que las localidades disponibles para el encuentro correspondiente a la 13ª jornada de Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF son «muy limitadas». El siguiente paso ha sido colgar el primer 'sold out' en la grada sur -la denominada como Panelais, donde se encuentra el palco-.

Con esta entrada, Unionistas por fin elevará la media de asistencia al estadio del barrio de La Vega, fijado en 3.032 en los primeros seis encuentros ligueros.

Por último, cabe recordar que hasta el 20 de noviembre los socios podrán seguir retirando su entrada, pero ya no tendrán reservada su localidad si se ocupa, y los precios serán: 18 euros Simpatizante, 15 Acompañantes (un máximo de dos por carnet), 12 Adultos y Jóvenes, 10 Social y 8 Infantiles.

En este segundo plazo las localidades podrán retirarse también en la tienda oficial y online hasta el jueves 20 de noviembre a las 23:59 euros.

Por último, el día del partido, los socios que todavía no tengan su localidad podrán hacerse con ella de manera exclusivamente online, con un precio de 20 euros Adultos y Jóvenes, 12 Social y 10 Infantiles.

Los no socios tendrán un periodo de venta anticipada del 17 al 20 de noviembre (20 euros Adultos y 10 los menores de 12 años), pudiendo comprar las entradas en la tienda y en la página web.

El mismo día del partido se podrán adquirir también en las taquillas del Reina Sofía: 25 euros Adulto y 15 Infantiles.

