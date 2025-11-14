Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla.

Confirmado: Arbeloa, 'baja' del Real Madrid Castilla frente Unionistas

El entrenador del Real Madrid Castilla ha sido sancionado con dos choques por Competición tras su expulsión de la pasada jornada

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:31

Comenta

Pese a que todavía tiene que jugar frente al Talavera, en Unionistas ya se piensa en el choque del próximo viernes frente al Real Madrid Castilla. Por un lado, el club presidido por Roberto Pescador ha anunciado ya los precios, mientras que, en el plano deportivo, Mario Simón ha afirmado este mismo viernes que no habrá descanso para preparar ese choque: «Esta semana es corta y luego nos iremos a la de Ponferrada que será muy larga. La semana que viene no habrá día de descanso, habrá que hacer recuperación activa y preparar el partido. Dos días de recuperación y dos días de preparación de partido».

En este sentido, el técnico manchego no podrá estrechar su mano con el campeón del Mundo Álvaro Arbeloa, ya que el técnico blanco ha sido sancionado por el Juez de Competición con dos encuentros por su expulsión en el Romano de Mérida «por actitudes de menosprecio hacia los árbitros».

Además, tampoco jugará ese encuentro Morán, al que le han caído tres choques por la durísima entrada que le costó la roja frente al conjunto extremeño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las lluvias provocan crecidas en los ríos de Ávila, Salamanca y Zamora: el 112 pide extremar la precaución en cinco localizaciones
  2. 2 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  3. 3 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  4. 4 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  5. 5 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  6. 6 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  7. 7 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  8. 8 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  9. 9 El llamativo horario que ha puesto la RFEF para el Unionistas-Ponferradina en el Reina Sofía
  10. 10 Salamanca, a la cabeza de España en la subida del coste de la vida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Confirmado: Arbeloa, 'baja' del Real Madrid Castilla frente Unionistas

Confirmado: Arbeloa, &#039;baja&#039; del Real Madrid Castilla frente Unionistas