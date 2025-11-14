Confirmado: Arbeloa, 'baja' del Real Madrid Castilla frente Unionistas El entrenador del Real Madrid Castilla ha sido sancionado con dos choques por Competición tras su expulsión de la pasada jornada

Pese a que todavía tiene que jugar frente al Talavera, en Unionistas ya se piensa en el choque del próximo viernes frente al Real Madrid Castilla. Por un lado, el club presidido por Roberto Pescador ha anunciado ya los precios, mientras que, en el plano deportivo, Mario Simón ha afirmado este mismo viernes que no habrá descanso para preparar ese choque: «Esta semana es corta y luego nos iremos a la de Ponferrada que será muy larga. La semana que viene no habrá día de descanso, habrá que hacer recuperación activa y preparar el partido. Dos días de recuperación y dos días de preparación de partido».

En este sentido, el técnico manchego no podrá estrechar su mano con el campeón del Mundo Álvaro Arbeloa, ya que el técnico blanco ha sido sancionado por el Juez de Competición con dos encuentros por su expulsión en el Romano de Mérida «por actitudes de menosprecio hacia los árbitros».

Además, tampoco jugará ese encuentro Morán, al que le han caído tres choques por la durísima entrada que le costó la roja frente al conjunto extremeño.