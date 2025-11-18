Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un joven se vacuna contra la gripe. LAYA

Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre

Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo. En la capital, el lugar será el SUAP de la calle Valencia

La Gaceta

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:10

SACYL, a través de su aplicación, ha informado de que a partir del último fin de semana de noviembre (días 28, 29 y 30) se producirán vacunaciones masivas y sin cita de gripe y/o covid para toda la población que lo desee.

Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo en los siguientes horarios:

Viernes: de 15:00 a 21:00 horas

Sábados y domingo: de 9:00 a 21:00 horas

Así mismo, SACYL explica que estas vacunaciones sin cita se van a llevar a cabo en los Puntos de Atención Continuada (PAC) que se encuentran en la provincia.

En la capital, el lugar de vacunación será el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ubicado en la Calle Valencia, número 32.

Estos son los PAC en los que se producirán las vacunaciones:

1. SUAP C/Valencia Salamanca

2. Villares de la Reina

3. Periurbana Sur

4. Ledesma

5. Villarino

6. La Fuente de San Esteban

7. Vitigudino

8. Lumbrales

9. Aldeadávila de la Ribera

10. Barruecopardo

11. Peñaranda de Bracamonte

12. Villoria

13. Cantalapiedra

14. Pedrosillo El Ralo

15. Matilla de los Caños

16. Fuentes de Oñoro

17. Ciudad Rodrigo

18. Robleda

19. Fuenteguinaldo

20. Tamames

21. La Alberca

22. Miranda del Castañar

23. Béjar

24. Linares de Riofrío

25. Guijuelo

26. Calzada de Valdunciel

27. Alba de Tormes

28. Santa Marta de Tormes

Esta decisión llega después de que la semana pasada se superase el listón epidémico. La tasa de incidencia de síndromes gripales ya había superado levemente el umbral epidémico al situarse en 51 casos por 100.000 habitantes con especial incidencia en los niños de entre 5 y 14 años.

Cabe recordar que actualmente también se puede solicitar cita previa para vacunarse en el centro de salud correspondiente a cada paciente.

Ritmo creciente

Cada día laborable de noviembre han registrado entre 2.000 y 3.000 salmantinos vacunándose de la gripe. El último dato de cobertura en la provincia hablaba de un total de 63.677 salmantinos ya inmunizados: casi el 20% de la población total y el 40% de la población diana.

Por su parte, algo más de 34.000 salmantinos se han vacunado ya frente a la covid. Los datos reflejan que la vacuna de la covid pierde fuelle un año más.

