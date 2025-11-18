Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo. En la capital, el lugar será el SUAP de la calle Valencia
Martes, 18 de noviembre 2025, 10:10
SACYL, a través de su aplicación, ha informado de que a partir del último fin de semana de noviembre (días 28, 29 y 30) se producirán vacunaciones masivas y sin cita de gripe y/o covid para toda la población que lo desee.
Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo en los siguientes horarios:
Viernes: de 15:00 a 21:00 horas
Sábados y domingo: de 9:00 a 21:00 horas
Así mismo, SACYL explica que estas vacunaciones sin cita se van a llevar a cabo en los Puntos de Atención Continuada (PAC) que se encuentran en la provincia.
En la capital, el lugar de vacunación será el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) ubicado en la Calle Valencia, número 32.
Estos son los PAC en los que se producirán las vacunaciones:
1. SUAP C/Valencia Salamanca
2. Villares de la Reina
3. Periurbana Sur
4. Ledesma
5. Villarino
6. La Fuente de San Esteban
7. Vitigudino
8. Lumbrales
9. Aldeadávila de la Ribera
10. Barruecopardo
11. Peñaranda de Bracamonte
12. Villoria
13. Cantalapiedra
14. Pedrosillo El Ralo
15. Matilla de los Caños
16. Fuentes de Oñoro
17. Ciudad Rodrigo
18. Robleda
19. Fuenteguinaldo
20. Tamames
21. La Alberca
22. Miranda del Castañar
23. Béjar
24. Linares de Riofrío
25. Guijuelo
26. Calzada de Valdunciel
27. Alba de Tormes
28. Santa Marta de Tormes
Esta decisión llega después de que la semana pasada se superase el listón epidémico. La tasa de incidencia de síndromes gripales ya había superado levemente el umbral epidémico al situarse en 51 casos por 100.000 habitantes con especial incidencia en los niños de entre 5 y 14 años.
Cabe recordar que actualmente también se puede solicitar cita previa para vacunarse en el centro de salud correspondiente a cada paciente.
Ritmo creciente
Cada día laborable de noviembre han registrado entre 2.000 y 3.000 salmantinos vacunándose de la gripe. El último dato de cobertura en la provincia hablaba de un total de 63.677 salmantinos ya inmunizados: casi el 20% de la población total y el 40% de la población diana.
Por su parte, algo más de 34.000 salmantinos se han vacunado ya frente a la covid. Los datos reflejan que la vacuna de la covid pierde fuelle un año más.