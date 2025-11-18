Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Ramón Sastre, Marcos Iglesias, José Manuel Jiménez y Víctor Gómez D.S.

La ampliación del polígono Las Viñas de Ciudad Rodrigo, más cerca

La Junta licita las obras con una inversión de 8,2 millones de euros y 18 meses de trabajos

D. S.

Ciudad Rodrigo

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:11

La ampliación del polígono industrial Las Viñas de Ciudad Rodrigo da pasos adelante tras el anuncio del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León de la licitación de esta obra con una inversión estimada de más de 8,2 millones de euros, con un plazo de ejecución de 18 meses y con la Sociedad Pública de Infraestructura y Medio Ambiente, Somacyl, como promotor y urbanizador. Una apertura del proceso licitador que llega tras meses de trabajo para adquirir los terrenos necesarios a los propietarios de las parcelas afectadas.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha manifestados su satisfacción con este nuevo avance: «Es una preocupación tanto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo como de la Junta de Castilla y León el que la ciudad cuente con suelo industrial en una ciudad que es lugar estratégico donde se puedan asentar las empresas y precisamente por eso esta noticia es vital para el futuro de nuestra ciudad», señalaba el regidor que ha recordado que este es una de las apuestas más ambiciosas del actual equipo de Gobierno.

Iglesias acompañó a el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, durante la visita a los terrenos. «Esta obra permitirá ampliar el polígono industrial Las Viñas hasta los 600.000 metros cuadrados, de los que se conseguirán más de 400.000 metros cuadrados de superficie neta para parcelas en las que se puedan asentar nuevas empresas», resaltó Jiménez.

Según resalta el Consistorio mirobrigense, con esta actuación se persigue dar respuesta a la demanda creciente de suelo industrial, orientado a operadores logísticos y empresas con fuertes necesidades de superficie, al tiempo que se mantiene una oferta equilibrada de parcelas para la implantación de industrias de ámbito local y comarcal, reforzando el papel de Ciudad Rodrigo como nodo de actividad económica y logística en el suroeste de Castilla y León.

