Un adolescente herido tras chocar con su patinete contra un coche en Cabrerizos El menor, de unos 16 años, ha sido atendido por los servicios de emergencia

La Gaceta Martes, 18 de noviembre 2025, 14:22

Un joven de aproximadamente 16 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y un patinete que conducía en el municipio de Cabrerizos. El suceso se registró a las 14:02 horas de este martes a la altura del número 3 del Camino Frailes.

El Centro de Emergencias ha movilizado un operativo para atender al herido. Se ha dado aviso a la Policía Local de Salamanca (por ser limítrofe con Salamanca capital), al Cuerpo Nacional de Policía y a Tráfico de Salamanca para la gestión del accidente y la regulación del tráfico en la zona.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl) ha enviado una UVI móvil al lugar para atender al conductor del patinete y proceder a un posible traslado al Hospital si así se considerase necesario.