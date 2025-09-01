Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los vehículos afectados con la luna destrozada.

¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:45

Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales

Los ladrones arrasaron la planta -2 del garaje reventando ventanillas y robando en varios vehículos. «Parecía una escena de película, todo lleno de cristales y coches abiertos», asegura uno de los afectados

«Lleno hasta la bandera» en Salamaq: 468 expositores y 1.500 cabezas de ganado

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anima a disfrutarla «y a sentir el orgullo de pertenecer a una tierra que hace del campo una seña de identidad»

Planas declina asistir a Salamaq

La Diputación le había invitando, levantándole el «castigo» que le puso en la anterior edición

Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos

El delincuente, viejo conocido policial, aceleró al ver a los agentes y recorrió varias calles de la ciudad antes de ser reducido. Tras su paso por Comisaría, pasó este domingo a disposición judicial investigado por tres delitos

Una mujer resulta herida de una pierna en una colisión entre tres vehículos en la A-66

La afectada tiene 75 años y ha solicitado asistencia a las 9:41 horas

Retenciones en el Enrique Estevan por el asfaltado de dos puntos clave de acceso

El corte de un tramo del puente Felipe VI y de la calle Arroyo de Santo Domingo complica la circulación en la mañana de este lunes

Colisión por alcance en Ciudad Rodrigo que se salda con un hombre de 70 años herido

El incidente se ha producido a eso de las 11.30 horas

142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias

El grupo sueco Europe se lleva la mayor cuantía del presupuesto musical

Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller

Las partes han llegado a una conformidad este lunes

El escenario de las Fiestas ya toma la Plaza Mayor

Comienza el montaje de la instalación que acogerá los conciertos y actos centrales de las Ferias hasta el 15 de septiembre

Consenso en la Lonja con el primer precio de campaña del garbanzo

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre

El autobús metropolitano ya es gratis con usuarios aún sin tarjeta y lectores QR como 'sustitutos'

La tarjeta Buscyl funciona desde este lunes en 20 rutas con municipios del alfoz

El Salamanca UDS llega a la primera jornada sin resolver su gran debate: «Va a ser una de las decisiones más complicadas»

Jorge García sigue sin despejar la 'x' de la portería: Jon ha jugado 64 minutos más esta pretemporada, mientras que Leo Mendes solo ha encajado 2 de los 7 tantos

