Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales Los ladrones arrasaron la planta -2 del garaje reventando ventanillas y robando en varios vehículos. «Parecía una escena de película, todo lleno de cristales y coches abiertos», asegura uno de los afectados

Una oleada de destrozos convirtió la madrugada del sábado al domingo el aparcamiento Clubö Avenida de Portugal, a la altura del número 120, en un escenario de auténtico saqueo. Según ha podido saber LA GACETA, autor o autores desconocidos accedieron al garaje y se ensañaron con al menos una decena de coches que estaban estacionados en la planta -2, reventando ventanillas y lunas y dejando el suelo cubierto de cristales.

El panorama fue descubierto a primera hora de la mañana por los primeros usuarios que acudieron al parking y se toparon con un reguero de coches destrozados en cadena. De inmediato alertaron a la Policía Local, cuyos agentes acudieron al lugar y comprobó los destrozos. Varios de los vehículos habrían sufrido también robos en su interior.

La imagen, con cristales esparcidos por todo el suelo y coches forzados uno tras otro, ha generado indignación y preocupación entre los usuarios, incluso entre los que no resultaron afectados, que denuncian la falta de seguridad en un garaje con gran afluencia de vehículos. Algunos de ellos han ido teniendo conocimiento de lo ocurrido a lo largo de la mañana de hoy, cuando han ido a recoger su coche para ir a trabajar a su regreso de vacaciones. «Parecía una escena de película, todo lleno de cristales y coches abiertos», asegura uno de los afectados a LA GACETA.

«Ver nuestro coche y los de otros residentes con los cristales rotos y señales de saqueo es algo que nunca imaginamos vivir en nuestro propio entorno», señalan los usuarios y añaden: «Esto ha afectado nuestra tranquilidad y ha sembrado miedo acerca de lo que podría pasar en el futuro. Nos preocupa mucho la falta de medidas de seguridad, porque todos confiamos en que nuestro aparcamiento fuera un espacio protegido y seguro«.

Por el momento no hay se tiene constancia de detenidos y la investigación sigue abierta para tratar de dar con los autores de este golpe vandálico.