El acuerdo ha sido alcanzado este lunes en los Juzgados de Colón.

Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller

Las partes han llegado a una conformidad este lunes

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:54

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha acogido este lunes por la mañana la audiencia preliminar contra el mecánico acusado de agredir sexualmente a una clienta.

El acusado, A.M.A., aceptó un acuerdo con la Fiscalía de un año y un mes de prisión, además 1.000 euros de indemnización.

Los hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando la mujer acudía habitualmente al taller. El mecánico le lanzó comentarios sexuales y, en una ocasión, la abrazó y besó, tocándole las piernas hasta que la llegada de su pareja frustró la agresión.

