El Salamanca UDS llega a la primera jornada sin resolver su gran debate: «Va a ser una de las decisiones más complicadas» Jorge García sigue sin despejar la 'x' de la portería: Jon ha jugado 64 minutos más esta pretemporada, mientras que Leo Mendes solo ha encajado 2 de los 7 tantos

Cuando Jorge García dé a conocer a sus jugadores la alineación que salga como titular el próximo domingo contra el Bergantiños uno de los principales puntos de interés va a estar en quién será el ocupante de la portería del Salamanca UDS: Jon Villanueva (Baracaldo, 6 de marzo de 1990) o Leo Mendes (Arrecife, 8 de diciembre de 2000). El técnico se encuentra en una situación que se no se habían encontrado ninguno de sus predecesores desde que el guardameta vasco llegó al equipo en el mercado de invierno de la campaña 2022/23. Este verano se decidió fichar a otro, Leo Mendes, que venía de completar un gran curso en el Quintanar del Rey y aumentar así la competencia bajo los palos.

De hecho, desde entonces el Salamanca UDS no había contado con dos porteros sénior. Cuando llegó entonces Jonvi compartió el puesto con Mike Cordero y no se perdió ni un minuto. Lo mismo ocurrió en la 2023/24, cuando Moha, Imanol y Erick fueron los otros ocupantes de la meta. Y el pasado curso, el vasco solamente no jugó cuando estuvo lesionado y Eric Ruiz e Imanol fueron sus sustitutos.

Cada uno con sus virtudes, tanto Jonvi como Leo Mendes se lo van a poner muy difícil y al técnico y también al que mejor les conoce. Jesús Caballo es el nuevo entrenador de porteros cada día trabaja con ellos.

Por eso, está más que capacitado para valorar las virtudes de uno y otro. «Es un portero que da mucha seguridad y tiene una capacidad de lectura de juego que nos aporta muchísimo», afirmaba sobre el vasco. Y en cuanto al hispano-guineano: «Es clave su juego de pies, sobre todo para esta temporada con el modelo de juego que se espera. Nos puede dar mucho».

En la serie de amistosos que finalizó este sábado en Alcalá de Henares el reparto de minutos ha sido parecido, aunque con ventaja para el veterano: Jon Villanueva ha disputado el 55 % de los 630 minutos. En los tres últimos compromisos de la preparación, frente al Coria, Arandina y Alcalá, cada uno de los porteros ha tenido un tiempo.

Jesús Caballo no solamente es el responsable de entrenar cada día con ambos, sino que su opinión será muy importante para Jorge García a la hora de decidir el once de la primera jornada liguera. «Todo cuenta, al fin y al cabo. Mi gran trabajo es prepararles para que los dos estén aptos porque cualquiera de los dos puede jugar, pero sí, obviamente, entre el cuerpo técnico todo cuenta porque todos somos escuchados y siempre que se pueda ayudar lo vamos a hacer».

Habrá que esperar a ver quién juega el domingo. Mientras tanto, Jesús Caballo y los dos porteros del filial, Imanol e Ismael, pondrán su grano de arena para que el que lo haga sea en las mejores condiciones: «Los de los chicos es una locura también. Vienen con muchas ganas y son muy trabajadores, se han metido muy rápido en la dinámica», afirma sobre ellos Xoco.

Lo que sí es seguro es que parece que la portería del Salamanca UDS estará bien cubierta.

«ELEGIR PORTERO VA A SER UNA DE LAS DECISIONES MÁS COMPLICADAS PARA LA PRIMERA JORNADA»

Hace unos días el técnico salmantino fue preguntado sobre la portería: «Son dos porteros con capacidades magníficas y va a ser una de las decisiones más difíciles para el cuerpo técnico en la primera jornada, pero bendita decisión. Creo que la del Salamanca UDS es una de las porterías mejor cubiertas de la liga. Además, tanto Jon Villanueva como Leo Mendes nos ayudan muchísimo no solamente en la portería, sino también en lo personal».

«CUALQUIERA DE LOS DOS PUEDE JUGAR Y ESA COMPETENCIA SANA LES MOTIVA»

Si hay alguien que conoce bien tanto a Jon Villanueva como a Leo Mendes ese es el encargado de trabajar con ambos cada día. Jesús Caballo 'Xoco' reafirma que el trabajo con ellos «está siendo muy bueno, porque al fin y al cabo son dos personas que tienen muchas ganas de trabajar y ambos son muy cumplidores. Además, hay plena confianza entre los tres y creo que eso es muy bueno para el grupo y para la dinámica de trabajo». Ve preparados a ambos para ser el elegido para defender la portería: «Los dos son aptos. Cualquiera puede jugar y creo que esa competencia sana es la que puede ayudarles a ambos mutuamente».