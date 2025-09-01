Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de uno de los autobuses metropolitanos. ALMEIDA

El autobús metropolitano ya es gratis con usuarios aún sin tarjeta y lectores QR como 'sustitutos'

La tarjeta Buscyl funciona desde este lunes en 20 rutas con municipios del alfoz

Alejandro Sardón

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:26

El autobús metropolitano es gratuito desde este lunes, 1 de septiembre, para aquellos usuarios que solicitaron su tarjeta Buscyl y ya la han recibido a través de su correo electrónico. Eso sí, el inicio del novedoso proceso no está exento de algunos problemas.

A pesar de que 51.952 salmantinos —según datos facilitados por la Junta de Castilla y León— han realizado el proceso para obtener la gratuidad de estos viajes, solo algunos, los más rápidos, tienen ya el código QR con el que acceder sin pagar al autobús que conecta Salamanca con localidades del alfoz como Santa Marta de Tormes, Carbajosa o Cabrerizos.

«Aproximadamente, un 50% de los usuarios está utilizando la nueva tarjeta«, apunta un conductor de una de las líneas en las que el Buscyl entraba este lunes en vigor.

Los usuarios que utilizan recurrentemente este medio de transporte y han hablado para LA GACETA, aseguran que el tiempo de espera entre la solicitud y la llegada del código QR es de un mes y medio de media. Es decir, por ahora solo cuentan con la tarjeta aquellos que fueron más rápidos y realizaron la solicitud en las primeras semanas de julio.

Desde la Junta de Castilla y León, detallan que se está trabajando para mandar a todos los solicitantes la tarjeta para que la puedan utilizar cuanto antes. Recuerdan además que aquellos usuarios a los que aún no les ha llegado su código de Buscyl pueden seguir utilizando su tarjeta o bono habitual de autobús metropolitano hasta que se hagan con el nuevo sistema, sin fecha de caducidad.

Además, el lector oficial de las tarjetas para realizar el registro automático de los pasajeros con la tarjeta Buscyl sigue sin poder utilizarse. Como sustituto, se utiliza un teléfono móvil pegado a la cabina del conductor que lee los QR. Eso sí, el registro debe hacerlo el conductormanualmente a posteriori.

