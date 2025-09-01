Retenciones en el Enrique Estevan por el asfaltado de dos puntos clave de acceso El corte de un tramo del puente Felipe VI y de la calle Arroyo de Santo Domingo complica la circulación en la mañana de este lunes

Vehículos parados en la avenida de La Paz tras el corte de Arroyo de Santo Domingo.

Belén Hernández Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:07

El corte de la calle Arroyo de Santo Domingo, que facilita el acceso a la ciudad hacia la Gran Vía, y de un tramo del puente Felipe VI complica la circulación del tráfico en la mañana de este lunes en Salamanca, especialmente a los vehículos que acceden a la capital través del puente Enrique Estevan.

A mitad de mañana se han podido ver vehículos parados desde el inicio del puente y hasta el final de la avenida de la Paz a la espera de poder acceder al centro de la capital.

Cabe destacar que los trabajos de asfaltado se han retrasado este año a finales de agosto y primeros de septiembre, cuando en los dos años anteriores se ejecutaron en abril, aprovechando el descenso del tráfico de la Semana Santa.

El asfaltado de estos dos puntos de entrada al centro de la ciudad se llevará a cabo a lo largo de la mañana de este lunes, mientras que por la tarde el corte se producirá en en paseo de San Antonio, en el tramo más próximo al paseo de Canalejas.

Las tareas continuarán los próximos días de tal modo que estén terminadas en el inicio de las Ferias y del curso escolar, cuando previsiblemente el tráfico de la capital volverá a incrementarse notablemente.