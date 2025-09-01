Una mujer resulta herida de una pierna en una colisión entre tres vehículos en la A-66 La afectada tiene 75 años y ha solicitado asistencia a las 9.41 horas

La Gaceta Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:06 Comenta Compartir

Una colisión entre tres coches se ha saldado con una mujer de 75 años herida. El accidente se ha producido este lunes a las 09:17 horas en el kilómetro 340 de la autovía A-66, sentido Zamora, en Salamanca.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, quien a las 09:41 horas ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 75 años que presenta un corte en una pierna. Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico al lugar para atender a la herida.