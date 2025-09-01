Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Planas e Iglesias, en una edición de Salamaq. ALMEIDA

Planas declina asistir a Salamaq

La Diputación le había invitando, levantándole el «castigo» que le puso en la anterior edición

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:05

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no estará en la inauguración de la feria Agropecuaria Salamaq, que abrirá sus puertas en Salamanca este jueves día 4.

El ministro había sido invitado por la Diputación de Salamanca, organizadora única del certamen, después de que en la pasada edición no le enviara invitación en protesta porque no hubiera atendido a los ganaderos de Salamanca, entonces con explotaciones ganaderas muy afectadas por la enfermedad hemorragica epizoótica (EHE).

El entorno del ministro había mostrado su malestar por ese «castigo» y llegó a tratarse incluso en las Cortes de Castilla y León. Ahora por ese motivo ha causado sorpresa en la Diputación que declinara asistir a la inauguración de esta edición del certamen. En el escrito enviado, el ministro asegura que tiene esa fecha comprometida por agenda.

