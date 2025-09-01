Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Colisión por alcance en Ciudad Rodrigo que se salda con un hombre de 70 años herido

El incidente se ha producido a eso de las 11.30 horas

La Gaceta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:54

Una colisión por alcance entre dos turismos a las 11:32 horas en Ciudad Rodrigo se ha saldado con un hombre herido de 70 años. Se encuentra consciente, pero con 'dolor de cuello', según informa el 112. El accidente se ha producido en la carretera N-620a, km. 325, en el cruce con la carretera CL-626.

El 112 ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico, que es la competente en ese tramo de carretera, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.

