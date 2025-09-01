Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El detenido pasó este domingo a disposición del Juzgado de Guardia.

Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos

El delincuente, viejo conocido policial, aceleró al ver a los agentes y recorrió varias calles de la ciudad antes de ser reducido. Tras su paso por Comisaría, pasó este domingo a disposición judicial investigado por tres delitos

M. C.

SALAMANA

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:58

La persecución de un conductor sin carnet convirtió este sábado las calles de Salamanca en escenario de una peligrosa huida. El protagonista, un viejo conocido de la Policía identificado como C.R.M., aceleró y circuló de forma temeraria cuando los agentes intentaron darle el alto, hasta que finalmente fue reducido y detenido tras resistirse al arresto.

Los hechos ocurrieron a mediodía, cuando los policías observaron cómo C.R.M. salía de la vivienda de una familiar y se ponía al volante de un vehículo pese a que sabían que carecía de permiso de conducción. Al tratar de interceptarlo, lejos de detenerse, el hombre pisó el acelerador y comenzó una huida por distintas calles de la ciudad, poniendo en riesgo a viandantes y conductores.

La fuga terminó cuando fue alcanzado por los agentes, que tuvieron que emplearse a fondo para reducirlo debido a la resistencia que opuso en el momento del arresto. Tras ser trasladado a dependencias de la calle Jardines, pasó la noche en los calabozos.

Este domingo por la mañana, una vez completado el atestado, C.R.M. fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, que decretó su libertad provisional. Se le investiga por delitos de conducción sin permiso, conducción temeraria y atentado contra los agentes de la autoridad.

