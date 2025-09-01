Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Montaje del escenario para las actuaciones de Ferias en la Plaza Mayor, este lunes. MIGUEL OBES

El escenario de las Fiestas ya toma la Plaza Mayor

Comienza el montaje de la instalación que acogerá los conciertos y actos centrales de las Ferias hasta el 15 de septiembre

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:54

Mientras avanza el montaje de las casetas que forman parte de la Feria de Día de este año, el escenario de los actos y conciertos que se celebrarán en la Plaza Mayor empieza a tomar forma.

Los operarios han comenzado a instalar las barras y plataformas de la instalación que permanecerá en el ágora salmantina al menos hasta el próximo 15 de septiembre, cuando se prevé el último de los conciertos, el de José Mercé.

Tanto la instalación de las casetas como la del escenario son signos de que la ciudad calienta motores y se prepara para disfrutar de una semana intensa de actos festivos en honor a la Virgen de la Vega, patrona de la capital.

Aunque oficialmente el programa arranca el próximo domingo 7 de septiembre, lo cierto es que el inicio de la Feria Agropecuaria Salamaq el próximo jueves 4 de septiembre servirá como antesala de las Fiestas de este 2025.

