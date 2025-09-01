Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre Consenso en el primer precio de campaña del garbanzo

Isabel Alonso Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

La Lonja de Salamanca ha fijado el primer precio del garbanzo en 650 euros por acuerdo unánime entre compradores y productores, a pesar de las reticencias iniciales que ambas partes mostraron al inicio del debate, donde los agricultores hablaron de dejar el precio en 700 euros y algunos compradores incluso propusieron no cotizar por la escasa cosecha que está habiendo. «En muchas de las tierras solo está saliendo para simiente», se ha escuchado en la mesa.

En cuanto al cereal, el debate ha finalizado con repetición para todos los productos, salvo la avena que vuelve a bajar 1 euro por los problemas de consumo que sigue habiendo. La cebada y el maíz son los productos más firmes en este momento, sobre todo el maíz. Sigue sin llegar la mercancía esperada a los puertos lo que está tensionando los precios en los mercados locales.

La Lonja también ha aprobado una repetición para la paja, aunque los compradores pidieron al presidente bajar 2 euros.

Ovino

El debate del ovino ha finalizado con una subida de 5 céntimos para los lechazos, más animados con el arranque de septiembre y la celebración de las fiestas patronales en muchas capitales de Castilla y León, entre ellas Salamanca y Valladolid.

Para los corderos se ha optado por una repetición, aunque los ganaderos han insistido en que están «más animados» y el mercado ha empezado a moverse tras un parón de varias semanas.

Vacuno

La Lonja ha continuado este lunes marcando la tendencia alcista de añojos y terneras aprobando una subida de 6 céntimos para todas las categorías. El nuevo repunte ha seguido sin contentar a los ganaderos, que habían pedido a la presidenta de la mesa, hoy Nieves García, hasta 10 y 12 céntimos de subidas para las hembras, mientras al otro lado de la mesa los compradores pedían «moderación».

Más complicado ha vuelto a ser el debate de los terneros de vida por las diferencias que ha habido entre ganaderos, que han pedido subidas de hasta 15 euros para las hembras y 6 para los machos, y tratantes, que en respuesta han exigido bajadas de 10 céntimos para las machos. Con este lío de cotizaciones, la decisión final se ha vuelto a tomar desde la presidencia, que ha aprobado una subida de 2 céntimos para las hembras y una repetición para los machos.

Porcino ibérico

Nuevo acuerdo entre ganaderos e industriales en la mesa de porcino ibérico, que ha terminado con una subida de 1 céntimo para los animales de cebo y de cebo de campo.

Más debate ha seguido habiendo con la cotización de los lechones al haber «dos realidades», según han apuntado los productos: ganaderos que pagan los animales sin problema al precio de Lonja «y otros que no pueden». Tras llegar a un consenso, la decisión final ha sido bajar únicamente los lechones de pequeña partida o recogida 5 céntimos y no tocar el precio de la gran partida.