142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias El grupo sueco Europe se lleva la mayor cuantía del presupuesto musical

El grupo Europe, que actuará en Salamanca el próximo 14 de septiembre.

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:35 Comenta Compartir

El caché del mítico grupo sueco Europe se lleva buena parte del presupuesto para conciertos para las Ferias de Salamanca de este año.

El quinteto actuará en la Plaza Mayor después de cobrar 142.000 euros más IVA, la cuantía más alta de todos los artistas que actuarán en la capital.

Les siguen en el top 5 Rosario, con 63.300 euros; Siloé con 55.300 euros; así como Noan y Lia Kali con 45.300 euros; además de Marta Santos, con 45.000 euros.

La actuación de José Mercé supondrá un desembolso de 35.300 euros, la de Siempre Así costará 31.500 euros, mientras que el conocido grupo español Medina Azahara se despedirá de la música en Salamanca por 30.300 euros.

A todas estas cuantías habría que añadirle el IVA, según se ha publicado en la página oficial de contratación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.