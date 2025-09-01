«Lleno hasta la bandera» en Salamaq: 468 expositores y 1.500 cabezas de ganado El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anima a disfrutarla «y a sentir el orgullo de pertenecer a una tierra que hace del campo una seña de identidad»

S.M. SALAMANCA Lunes, 1 de septiembre 2025

La feria agropecuaria Salamaq abre sus puertas este jueves con un «lleno hasta la bandera», como ha destacado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, en la presentación del certamen.

Con expositores interesados que finalmente no han podido acudir al completarse las reservas de los casi 20.000 metros cuadrados de espacio, está previsto que en el recinto estén durante los 5 días de feria un total de 1.500 cabezas de ganado y en torno a 470 expositores, repartidos entre la feria agropecuaria y la 36 Exposición Internacional de Ganado. Gracias a ellos habrá representación de 34 provincias españolas de 14 comunidades autónomas y, además, profesionales de Italia y Portugal, que este año tendrá protagonismo añadido al celebrar la Federación de Limusín el Concurso Ibérico, con participación de ganaderos españoles y portugueses. En cuanto al ganado, durante estos días en el recinto se expondrá ganado porcino, equino, ovino, caprino o aves, y destaca el vacuno, estrella de la feria, con 1.014 ejemplares de 19 razas con 223 ganaderos expositores.

Salamaq estará abierta hasta el próximo lunes 8, cuando se celebrarán las 7 subastas nacionales y, además, a lo largo de estos 5 días se celebrarán cuatro concursos nacionales de vacuno y uno de ovino, lo que convierten a Salamanca en centro ganadero de España.

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, institución organizadora única del certamen, destacó que la feria volverá a ser «el mejor escaparate del campo» y se ha mostrado convencido de que será «un éxito rotundo»·. En la presentación del certamen, ha animado a «disfrutarla» y «a sentir el orgullo de pertenecer a una tierra que hace del campo una seña de identidad».

Como una de las novedades del certamen, en esta edición habrá un espacio único exclusivo para productos de Salamanca en una carpa dedicada a «Salamanca en bandeja», con presencia de 17 socios-productores expositores.

Vuelven a destacar las numerosas jornadas profesionales, que reunirán en esta ocasión a cerca de 60 expertos que participarán en más de 30 ponencias, charlas y talleres sobre aspectos como el mundo rural, la sanidad, el bienestar animal o la PAC. Entre ellas, la Diputación ha destacado la organizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), que presentará en la feria la Red Ganadero Cárnico en Salamanca como apuesta por el medio rural.

Se celebrará el II Premio Innovación Salamaq, que tiene como objetivo galardonar a los expositores profesionales que destaquen por la presentación en el certamen de productos o servicios innovadores en materia agraria y agroalimentaria. También, y como novedad, habrá actividades impulsadas por creadores de contenido.

En la presentación, intervino también el diputado provincial de Salamaq, Santiago Castañeda, que resaltó la ausencia de espacio libre en esta edición, como prueba del éxito de este certamen, y la nueva remodelación del recinto, que estrena bulevar y refuerzo de la capa vegetal, como adelanto al cambio completo de este espacio expositivo. A la presentación asistieron también los diputados Pilar Sánchez (Fomento, Medio Ambiente); David Mingo (Cultura); Jesús María Ortiz (Tauromaquia) y Juan Carlos Zaballos (Turismo).

A la inauguración están invitados alcaldes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que este lunes ha anunciado que no asistirá por problemas de agenda.