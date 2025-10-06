Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 6 de octubre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:00
Mañueco en la clausura el VI Libro Blanco de LA GACETA: «En Salamanca hay talento, hay ideas, hay proyectos y hay mucho futuro»
El presidente de Castilla y León puso en valor el potencial de la provincia, el dinamismo de sus sectores productivos y el compromiso del Gobierno autonómico con su crecimiento
El VI Congreso del Libro Blanco hace un llamamiento al consenso y la innovación para impulsar el desarrollo de Salamanca
El presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero, abre el VI Congreso pidiendo a las administraciones «que respalden las propuestas que surjan en este encuentro»
Arranca la fase definitiva de la obra del ascensor urbano en Gran Vía
Ya se está montando la estructura del elevador de las escaleras de La Riojana
Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen
Además una mujer también ha sido atendida tras ser agredida con un objeto
Subida de la cebada, bajada del trigo y «rifirrafe» por el maíz
Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre
Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
El fuego se ha declarado sobre las 16:30 horas de este lunes
La rotura de una tubería de gas en las reanudadas obras del barrio de San Juan de Béjar obliga a paralizarlas de nuevo
La avería se ha detectado en torno a las tres de la tarde cuando una máquina ha roto la canalización. Bomberos y Policía Local han solicitado a los vecinos que cierren ventanas y puertas en espera de controlar la fuga por parte de la empresa responsable.
Aspace pide más inclusión y ayudas para las personas con parálisis cerebral
Bajo el lema «Ya toca», la fundación conmemora este lunes 6 de octubre su día mundial
Enmienda para blindar las 36 paradas del bus que Puente quiere eliminar
El PP ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que se debatirá el miércoles y con la que se pretende bloquear el plan del ministro de Transportes
Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, propondrá la creación de parques científicos en todas las provincias
El desarrollo de un plan estratégico permitiría esta territorialización vinculada a las universidades
Linares reclama una reorganización del servicio de pediatría para evitar días sin consulta semanal
El Ayuntamiento remite una escrito a la Gerencia de Atención Primaria por ausencia de la titular por una baja médica. Sacyl confirma que la asistencia ha estado garantizada por médicos de familia. La próxima jornada será el día 20 ya que el día 13 es festivo nacional.
La patología que afecta a 2 millones de españoles y que el 90 % no está diagnosticado
La Universidad de Salamanca lanza una nueva edición de su curso sobre Apnea del Sueño del 2 de marzo al 13 de junio de 2026
Arranca el Club de Innovación de la Universidad Pontificia
La iniciativa fomenta en su nueva edición el intercambio de talento, conocimiento, creatividad y tecnología entre estudiantes, investigadores, emprendedores, empresas e instituciones y agentes económicos y sociales.
Talleres de autodefensa y arte floral y una charla para repensar la masculinidad, en el programa de la Escuela Municipal de Igualdad
Desde este martes hasta el 18 de diciembre se han programado seis talleres, una conferencia, dos actividades culturales y una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', una exposición en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad, todas ellas gratuitas
Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
El histórico ladrón ha admitido el robo y ha conseguido una rebaja de pena por toxicomanía. El restaurante, famoso por su jamón, ha vuelto a ser asaltado hace apenas quince días