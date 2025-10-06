Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 6 de octubre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:00

Mañueco en la clausura el VI Libro Blanco de LA GACETA: «En Salamanca hay talento, hay ideas, hay proyectos y hay mucho futuro»

El presidente de Castilla y León puso en valor el potencial de la provincia, el dinamismo de sus sectores productivos y el compromiso del Gobierno autonómico con su crecimiento

El VI Congreso del Libro Blanco hace un llamamiento al consenso y la innovación para impulsar el desarrollo de Salamanca

El presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero, abre el VI Congreso pidiendo a las administraciones «que respalden las propuestas que surjan en este encuentro»

Arranca la fase definitiva de la obra del ascensor urbano en Gran Vía

Ya se está montando la estructura del elevador de las escaleras de La Riojana

Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen

Además una mujer también ha sido atendida tras ser agredida con un objeto

Subida de la cebada, bajada del trigo y «rifirrafe» por el maíz

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre

Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza

El fuego se ha declarado sobre las 16:30 horas de este lunes

La rotura de una tubería de gas en las reanudadas obras del barrio de San Juan de Béjar obliga a paralizarlas de nuevo

La avería se ha detectado en torno a las tres de la tarde cuando una máquina ha roto la canalización. Bomberos y Policía Local han solicitado a los vecinos que cierren ventanas y puertas en espera de controlar la fuga por parte de la empresa responsable.

Aspace pide más inclusión y ayudas para las personas con parálisis cerebral

Bajo el lema «Ya toca», la fundación conmemora este lunes 6 de octubre su día mundial

Enmienda para blindar las 36 paradas del bus que Puente quiere eliminar

El PP ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que se debatirá el miércoles y con la que se pretende bloquear el plan del ministro de Transportes

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, propondrá la creación de parques científicos en todas las provincias

El desarrollo de un plan estratégico permitiría esta territorialización vinculada a las universidades

Linares reclama una reorganización del servicio de pediatría para evitar días sin consulta semanal

El Ayuntamiento remite una escrito a la Gerencia de Atención Primaria por ausencia de la titular por una baja médica. Sacyl confirma que la asistencia ha estado garantizada por médicos de familia. La próxima jornada será el día 20 ya que el día 13 es festivo nacional.

La patología que afecta a 2 millones de españoles y que el 90 % no está diagnosticado

La Universidad de Salamanca lanza una nueva edición de su curso sobre Apnea del Sueño del 2 de marzo al 13 de junio de 2026

Arranca el Club de Innovación de la Universidad Pontificia

La iniciativa fomenta en su nueva edición el intercambio de talento, conocimiento, creatividad y tecnología entre estudiantes, investigadores, emprendedores, empresas e instituciones y agentes económicos y sociales.

Talleres de autodefensa y arte floral y una charla para repensar la masculinidad, en el programa de la Escuela Municipal de Igualdad

Desde este martes hasta el 18 de diciembre se han programado seis talleres, una conferencia, dos actividades culturales y una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', una exposición en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad, todas ellas gratuitas

Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas

El histórico ladrón ha admitido el robo y ha conseguido una rebaja de pena por toxicomanía. El restaurante, famoso por su jamón, ha vuelto a ser asaltado hace apenas quince días

