Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca de este lunes 6 de octubre Subida de la cebada, bajada del trigo y rifirrafe por el maíz

Isabel Alonso Lunes, 6 de octubre 2025, 11:08 | Actualizado 12:01h. Comenta Compartir

Una cal de cal y otra de arena en Lonja de Salamanca, que ha subido 2 euros la cebada y el centeno y, por contra, ha bajado 2 el trigo y el triticale. La decisión la ha tomado el presidente, el diputado Santiago Castañeda, tras un tenso debate entre agricultores y operadores en el que ha sido imposible llegar a un acuerdo.

Tampoco ha habido consenso con el maíz, después de que los compradores hayan pedido, un lunes más, quitarlo de la tablilla de cotizaciones para evitar un salto de precios cuando llegue la nueva campaña. «No podemos provocar lo que provocamos con la cebada en verano por no dejarla de cotizar», ha asegurado José Antonio Marcos. También en este caso, la falta de acuerdo se ha traducido en una compleja ronda de cotizaciones donde los operadores han llegado a pedir hasta 15 euros de bajada. La decisión final ha vuelto a tomarla el presidente, que ha optado por repetir.

Menos problemas ha habido en el debate del ovino, que ha durado menos de un minuto por el rápido acuerdo al que han llegado ganaderos y compradores para repetir lechazos, corderos y ovejas.

Mesas de vacuno de carne y vida

Nueva semana de enfrentamiento en el debate del vacuno de carne por el "desfase" de la tablilla. Los ganaderos han vuelto a pedir una "regularización" de precios para adaptarlos por fin a lo que realmente se está pagando en el mercado. El problema, como han coincidido uno y otro sector, es que la semana ha sido "más tranquila en ventas". "Si hoy tuviéramos los precios como los tendríamos que tener, hubiera sido una semana para repetir", ha asegurado Antonio García, desde el lado de los compradores.

Los ganaderos han insistido al presidente de la mesa, el diputado José Roque Madruga, sobre la urgencia de actualizar los estatutos de la Lonja de Salamanca para reajustar las cotizaciones y evitar que se sigan produciendo situaciones como las de las últimas semanas.

Las diferencias entre un sector y otro han terminado con una ronda de cotizaciones imposible, donde los productores han llegado a pedir hasta 20 y 30 céntimos más para añojos y terneras, frente a las repeticiones de los compradores. Finalmente, se ha aprobado una subida de 5 céntimos para todo.

Tampoco ha habido acuerdo en la mesa del vacuno de vida, que ha finalizado con una subida de 4 céntimos para los terneros que no ha contentado a los ganaderos. "A nosotros nos pasa igual que a la mesa de la carne: estamos desfasamos 25 céntimos", ha afirmado el ganadero Manuel Pérez.