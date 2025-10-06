Enmienda para blindar las 36 paradas del bus que Puente quiere eliminar El PP ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que se debatirá el miércoles y con la que se pretende bloquear el plan del ministro de Transportes

Carlos Rincón Lunes, 6 de octubre 2025, 14:38

«El Gobierno llama movilidad sostenible al abandono a nuestros pueblos, una decisión letal para la lucha contra la despoblación. Sigue profundizando en el aislamiento al que desde 2018 está sometiendo a Salamanca». Tras estas palabras, la diputada del Partido Popular por Salamanca María Jesús Moro anunció que su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que se debatirá el miércoles y con la que se pretende bloquear el plan del ministro de Transportes, Óscar Puente, para eliminar 36 paradas de autobús en 33 municipios de la provincia de Salamanca.

En junio de 2022, los diputados populares comenzaron a denunciar la eliminación, sin previo aviso, de paradas de autobús en municipios de la provincia en las líneas que los conectaban con Madrid y que atravesaban diferentes comunidades autónomas. Poco después se supo que el Gobierno preparaba un nuevo mapa concesional que suponía la eliminación del 88 % de las paradas que las líneas estatales realizaban en municipios salmantinos. «Se estima que esa supresión de paradas afectaría a más de 17.000 habitantes de nuestros pueblos que perderán la posibilidad de desplazarse en autobús. El autobús en nuestra tierra es un medio vertebrador esencial que no puede medirse por criterios de rentabilidad económica para el Gobierno. ¿Dónde está la movilidad sostenible si todos van a tener que desplazarse en automóvil?», denunció ayer la parlamentaria, acompañada por sus compañeros José Antonio Bermúdez de Castro y Pedro Samuel Martín.

«Pedimos que Vox se comprometa, porque en los últimos tiempos en esta materia ha ido en contra de los intereses de los salmantinos; que el PSOE se comprometa de verdad con su tierra, y que, por tanto, las votaciones del miércoles sean aire fresco para los ciudadanos de Salamanca y para la defensa del principio de igualdad de todos los españoles», remarcó Moro. La diputada insistió en que la compensación de 25 millones que el Ejecutivo central ofrecer para todas las comunidades de España por asumir estas paradas es solo lo que necesita la Junta de Castilla y León para mantener las que Puente quiere suprimir en la región.