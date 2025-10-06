Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen Además una mujer también ha sido atendida tras ser agredida con un objeto

Una trifulca en el barrio de El Carmen en Salamanca se salda con varios heridos. La Policía Nacional alertaba al 112 de qu se había producido una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, donde al menos una persona ha resultado herida por arma de fuego.

Desde el 112 se informa a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un varón herido por arma de fuego que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y, según informa el Cuerpo Nacional de Policía, también se atiende a una mujer que ha resultado herida al ser agredida con un objeto.