Un herido por arma de fuego en el barrio de El Carmen

Además una mujer también ha sido atendida tras ser agredida con un objeto

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:17

Una trifulca en el barrio de El Carmen en Salamanca se salda con varios heridos. La Policía Nacional alertaba al 112 de qu se había producido una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, donde al menos una persona ha resultado herida por arma de fuego.

Desde el 112 se informa a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atiende a un varón herido por arma de fuego que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y, según informa el Cuerpo Nacional de Policía, también se atiende a una mujer que ha resultado herida al ser agredida con un objeto.

