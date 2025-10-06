Talleres de autodefensa y arte floral y una charla para repensar la masculinidad, en el programa de la Escuela Municipal de Igualdad Desde este martes hasta el 18 de diciembre se han programado seis talleres, una conferencia, dos actividades culturales y una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', una exposición en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad, todas ellas gratuitas

«Empodérate y gana confianza en el taller de autodefensa para mujeres. Las sesiones ofrecen la oportunidad de aprender técnicas esenciales para protegerte en diferentes ocasiones, mejorando tu seguridad personal y autoestima. A través de instrucción profesional y práctica en un entorno seguro y de apoyo, adquirirán habilidades en defensa personal, tácticas de evasión y manejo de situaciones de riesgo». Es la presentación que hace el Ayuntamiento de Salamanca de los cursos de autodefensa que ofrece este trimestre dentro del programa de la Escuela Municipal de Igualdad. Serán dos talleres de cuatro sesiones cada uno, impartidos por agentes de la Policía Local. Es una de las actividades más demandadas por las mujeres pero no la única.

El Ayuntamiento también ofrecerá una conferencia para repensar, «deconstruir», como ha puesto de moda una serie de televisión, la masculinidad. La conferencia que ofrecerá Ritxar Bacete el 19 de noviembre es, según se explica en la programación, «una oportunidad para cuestionar estereotipos, repensar y abrir nuevas formas de ser hombre, participando activamente en la consecución de la igualdad en el hogar, en el trabajo y en la comunidad».

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha presentado este lunes la programación del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad, que se incrementa hasta final de año con una docena de actividades, todas ellas gratuitas.

En concreto, incluye seis talleres, una conferencia, dos actividades culturales y una exposición en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', una exposición en la Torre de los Anaya y visitas guiadas por la ciudad. Cabe destacar además que, con el objetivo de facilitar la conciliación, todas las actividades cuentan con un servicio de cuidado de menores (a partir de 2 años), disponible bajo petición previa.

El objetivo de esta escuela es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género. Además, a través de actividades educativas, formativas y lúdicas, también se pretende la concienciación sobre el daño y el retroceso que provoca la desigualdad. El año pasado se duplicó la participación, hasta 2.681 personas en total, a las que habría añadir 4.587 alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en talleres interactivos y 13.506 personas que visitaron la exposición 'Alas de cristal' en la Torre de los Anaya.

Tras el éxito y gran aceptación en ediciones anteriores, regresan los talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca. De nuevo, habrá ocho sesiones de una hora y media de duración cada una: el 30 de octubre, 4, 6 y 11 de noviembre de 12:00 a 13:30 horas, y el 12, 13, 19 y 20 de noviembre de 18:00 a 19:30 horas. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR que aparece en la programación disponible en la página web del Ayuntamiento de Salamanca: www.aytosalamanca.es

También continúa la asesoría individual sobre el manejo de smartphone a través de tres talleres, sin cita previa, en la Casa de la Mujer, de 12:00 a 13:00 horas, el 20 de octubre sobre 'Whatsapp sin miedo', el 17 de noviembre sobre 'Gestiones básicas desde tu móvil' y el 1 de diciembre sobre 'Tu móvil como aliado diario'.

Otro de los talleres que continúa respecto al pasado curso de la Escuela Municipal de Igualdad es el de arte japonés de diseño floral, ikebana, con cuatro sesiones para público general en la Casa de la Mujer el 22, 23, 29 y 30 de octubre de 18:00 a 20:00 horas a cargo de Luis Ramos. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR en la programación disponible en la página www.aytosalamanca.es

Entre las novedades se incluye el taller 'Vínculos en movimiento: yoga familiar', que consta de diez sesiones en la Casa de la Mujer los martes de 17:00 a 18:00 horas desde el 14 de octubre hasta el 16 de diciembre, ambos incluidos. Está destinado a personas adultas acompañadas de menores a cargo a partir de dos años de edad, con un máximo de dos menores por adulto. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR en la programación disponible en la página www.aytosalamanca.es

En esta misma línea de reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, se oferta el taller 'Volver a ti. Bienestar integral' para mujeres mayores de edad, con seis sesiones en la Casa de la Mujer los jueves de 17:00 a 18:00 horas desde el 13 de noviembre hasta el 18 de diciembre, ambos incluidos. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR en la programación disponible en la página www.aytosalamanca.es

Mientras, el 19 de noviembre, de 20:00 a 21:30 horas, con motivo del Día Internacional del Hombre, la Casa de la Mujer acogerá 'Repensando lo masculino', una conferencia dinámica e interactiva de Ritxar Bacete para explorar las claves de la masculinidad ligada a la corresponsabilidad en los cuidados, paternidades positivas, prevención de la violencia y bienestar emocional. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Igualdad a través de la Cultura

Otra de las novedades es la creación del club de lectura 'Caperucita en Salamanca', un guiño a la obra y el universo de Carmen Martín Gaite que se planea como un espacio de conversación en torno al respeto, la escucha y la promoción de las relaciones de igualdad. Tendrá lugar en la Casa de la Mujer el 14 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre, por la mañana de 12:30 a 13:30 horas y por la tarde de 18:00 a 19:00 horas. La inscripción, con plazas limitadas, se podrá realizar de forma presencial en la Casa de la Mujer o a través del código QR en la programación disponible en la página www.aytosalamanca.es

En esta línea cultural, mañana 7 de octubre se presenta en la Casa de las Mujer a las 20:00 horas con entrada libre hasta completar el aforo, el libro 'El príncipe y yo', de María José Arango Mejía. Esta emotiva historia narra la profunda relación entre una mujer y su gato, quienes comparten dos décadas de momentos únicos y transformadores.

Y el 28 de noviembre, a las 20:00 horas en la Casa de la Mujer con entrada libre hasta completar el aforo, tendrá lugar el encuentro literario y poético 'Mujer cantando a mujeres', interpretado por Rosa María y dedicado a las voces de mujeres que inspiran, emocionan y transforman.

En este último trimestre del año, en colaboración con Turismo de Salamanca, también se llevarán a cabo las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer', que se incrementan en cuatro sesiones, para descubrir su papel en la historia y patrimonio de la ciudad de Salamanca. Serán el 8, 9, 20 y 21 de octubre, el 5, 6, 17 y 18 de noviembre, y el 10, 11, 15 y 16 de diciembre. Partiendo a las 16:30 horas desde la Plaza Mayor, con inscripción previa a través de la página web www.salamancaymas.com, con un máximo de 30 personas, tendrán una duración aproximada de dos horas.

Finalmente, la programación de la Escuela Municipal de Igualdad incluye dos exposiciones, una más que en trimestres anteriores.

La primera, 'Proyectos de cooperación al desarrollo', presenta a través de paneles y fotografías los seis proyectos financiados por el Ayuntamiento en 2024, con especial atención a la igualdad de oportunidades y a los derechos humanos. Se podrá visitar durante todo el mes de octubre en la Casa de la Mujer de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

La segunda, 'Clara Campoamor. La mujer más allá del voto', mostrará en la Torre de los Anaya el viaje intimista a través de 16 fotografías de David Corral, basadas en el relato de la catedrática de la Universidad de Salamanca, Esther del Brío, premiado por la Asociación de Prensa Parlamentaria. Se podrá visitar desde el 1 de noviembre hasta el 7 de enero de martes a domingo de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas, y los festivos de 11:30 a 13:30 horas.