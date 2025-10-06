Arranca la fase definitiva de la obra del ascensor urbano en Gran Vía Ya se está montando la estructura del elevador de las escaleras de La Riojana

La Gaceta Lunes, 6 de octubre 2025, 10:48 Comenta Compartir

La obra del ascensor urbano de las escaleras de La Riojana entra en su fase final. Ya se está montando la estructura del elevador urbano, por lo que comienza la fase definitiva de la obra.

Es una de las promesas estrella del alcalde Carlos García Carbayo y el objetivo es que esté en servicio a finales de este año o principios de 2026.

Los 26 peldaños de las escaleras de «La Riojana» resultan insuperables para quien se desplaza en una silla de ruedas. Dada su pronunciada pendiente y el impacto que una obra de accesibilidad puede tener en un espacio tan céntrico, los técnicos municipales han desechado en los últimos años diferentes alternativas para acabar con esta gran barrera arquitectónica.

Ampliar