La rotura de una tubería de gas en las reanudadas obras del barrio de San Juan de Béjar obliga a paralizarlas de nuevo

La avería se ha detectado en torno a las tres de la tarde cuando una máquina ha roto la canalización. Bomberos y Policía Local han solicitado a los vecinos que cierren ventanas y puertas en espera de controlar la fuga por parte de la empresa responsable.

Béjar

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:25

La rotura de una tubería en las reanudadas obras del barrio de San Juan en Béjar ha obligado a paralizar de nuevo los trabajos como medida de seguridad.

La voz de alarma ha saltado en torno a las tres de la tarde cuando la máquina que trabaja allí ha roto la canalización y un fuerte olor a gas ha alertado de la situación. Hasta allí se han desplazado una dotación del parque comarcal de Bomberos de Béjar para realizar mediciones así como agentes de la Policía Local para cortar el tráfico, acordonar la zona y trasladar a los vecinos la necesidad de tomar medidas de precaución. Esas medidas se han concretado en el cierre de ventanas y puertas y la necesidad de permanecer en las viviendas ante cualquier eventualidad que pudiera darse con el suministro de gas.

Dispositivo en la fuga de gas detectada en el barrio de San Juan en Béjar. TEL
El concejal de Obras, Luis Hernández, se ha personado en la parte posterior de la iglesia para conocer el alcance de la avería y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población para que sigan las instrucciones facilitadas por los Bomberos y la Policía Local. De momento, la empresa responsable del suministro de gas ha recibido una petición del Consistorio para cortar la llave general del gas y proceder a la reparación de la tubería afectada.

Algunos vecinos se han acercado hasta la zona para conocer el alcance de la situación y los operarios que trabajan en las obras permanecían retirados para evitar intoxicaciones. El fuerte olor a gas ha sido especialmente intenso en la zona de la Plazuela de Anaya y los Bomberos han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar mediciones.

