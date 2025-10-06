Mañueco en la clausura el VI Libro Blanco de LA GACETA: «En Salamanca hay talento, hay ideas, hay proyectos y hay mucho futuro» El presidente de Castilla y León puso en valor el potencial de la provincia, el dinamismo de sus sectores productivos y el compromiso del Gobierno autonómico con su crecimiento

Celia Luis Lunes, 6 de octubre 2025, 14:30

El VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca, organizado por LA GACETA ha concluido este lunes con la intervención del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien puso en valor el potencial de la provincia, el dinamismo de sus sectores productivos y el compromiso del Gobierno autonómico con su crecimiento. El acto, celebrado en el Centro Internacional del Español, ha contado con la presencia de autoridades políticas, empresariales y académicas que han participado en una intensa jornada de reflexión sobre los retos de futuro de Salamanca.

«Salamanca funciona, Castilla y León funciona, y además funcionan bien», ha afirmado Mañueco, reivindicando la buena marcha económica y laboral de la Comunidad. Ha subrayado que tanto en Castilla y León como en Salamanca «hay más gente trabajando que nunca», con cifras históricas de empleo y afiliación a la Seguridad Social. También ha destacado el liderazgo de la provincia en exportaciones, con un crecimiento del 35% en los primeros siete meses del año, y el aumento de población, con 2.000 nuevos habitantes desde el inicio de la legislatura. «Nuestro compromiso es seguir generando actividad, oportunidades y crecimiento demográfico», ha asegurado.

El presidente autonómico ha recordado la estrecha colaboración entre la Junta, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación y las universidades, como eje de un modelo de desarrollo basado en la cooperación: «Todas las actuaciones comprometidas hace cuatro años están ya en marcha, y muchas de ellas ejecutadas al cien por cien». En este sentido, ha anunciado la consolidación del segundo protocolo interinstitucional dotado con 75 millones de euros para impulsar proyectos estratégicos que refuercen el progreso de la provincia.

Entre ellos, ha mencionado la incubadora tecnológica Abioinnova, destinada a la investigación biomédica, el Espacio de Innovación Tecnológica y el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes Plus, por el que ya han pasado más de 2.500 salmantinos. Además, ha avanzado la creación de un centro de alto rendimiento en producción digital y un nuevo polo tecnológico basado en la ingeniería biomédica: «En Salamanca hay talento, hay ideas, hay proyectos y hay mucho futuro».

Mañueco también ha dedicado parte de su intervención a resaltar los avances en materia logística e industrial. Ha recordado que la primera fase de la Plataforma Logística Intermodal (Puerto Seco) ya está ejecutada y que en 2025 estará plenamente operativa para gestionar contenedores y graneles. Asimismo, ha anunciado inversiones conjuntas entre la Junta y el Ayuntamiento por valor de más de 60 millones de euros en suelo logístico e industrial, destacando el desarrollo del sector de Peña Alta, con empresas ya instaladas, y la próxima ampliación del polígono 'Las Viñas' de Ciudad Rodrigo: «Estamos haciendo de Salamanca un referente logístico al servicio del desarrollo empresarial».

El presidente autonómico ha querido poner especial énfasis en la sanidad pública y ha afirmado que «Salamanca está a la vanguardia hospitalaria», con la implantación de tecnología avanzada, la unidad de impresión 3D y realidad aumentada, y el uso pionero de técnicas como la cirugía robótica y los tratamientos CAR-T. Ha recordado que el Hospital Universitario es el único de Castilla y León autorizado para aplicar esas terapias, con más de 50 pacientes tratados de patologías neurológicas y 16 trasplantes de pulmón realizados desde marzo.

Mañueco ha destacado además el impulso de programas de movilidad sostenible, como el autobús gratuito, que ya utilizan más de 90.000 salmantinos, y la inversión continuada en educación, vivienda, regadíos y depuración de aguas: «Desde la Junta queremos consolidar la senda del progreso y de las oportunidades para Salamanca y, desde Salamanca, ayudar al conjunto de Castilla y León».