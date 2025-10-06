Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza El fuego se ha declarado sobre las 16:30 horas de este lunes. Según fuentes vecinales, el fuego ya habría sido controlado, pero permanece activo según informa la Junta de Castilla y León

M. C. SALAMANCA Lunes, 6 de octubre 2025, 17:14 | Actualizado 18:11h.

Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un fuego declarado este lunes por la tarde en el término de Mieza, en la comarca de Vitigudino.

El fuego forestal se ha declarado alrededor de las 16:30 horas y hasta el lugar se ha trasladado una dotación de los Bomberos de Vitigudino, así como una quincena de medios de la Junta de Castilla y León. Las llamas afectan a zonas de arbolado, matorral, pasto y terrenos agrícolas, según informa la Junta de Castilla y León.

Hasta el lugar se han desplazado quince medios de extinción, entre ellos tres agentes medioambientales y varios equipos terrestres además de tres hidroaviones, que trabajan en la perimetración y control del incendio. Por el momento, la superficie afectada se encuentra «en perimetración», sin que se haya facilitado una estimación exacta de daños.

Según informan fuentes vecinales, el fuego ya habría sido controlado, aunque permanece activo según la información de la Junta.

Las causas del fuego se encuentran bajo investigación, mientras los equipos continúan las labores de contención en una jornada marcada por las altas temperaturas y el viento moderado en la zona.