Linares reclama una reorganización del servicio de pediatría para evitar días sin consulta semanal El Ayuntamiento remite una escrito a la Gerencia de Atención Primaria por ausencia de la titular por una baja médica. Sacyl confirma que la asistencia ha estado garantizada por médicos de familia. La próxima jornada será el día 20 ya que el día 13 es festivo nacional.

Las quejas planteadas por padres y madres de Linares de Riofrío han animado hoy al Ayuntamiento de la localidad a remitir un escrito a la Gerencia de Atención Primaria debido a la ausencia de pediatra en la jornada de este lunes.

El documento recoge el conocimiento del Consistorio sobre «diversas incidencias» en la prestación del servicio de pediatría en el centro médico y, en concreto, la vivida este lunes sin asistencia de la pediatra por baja médica. El Ayuntamiento habla de «vacío asistencial prolongado» ya que la facultativa pasa consulta los lunes y el próximo será festivo nacional por trasladarse el 12 de octubre al lunes. «Esta situación podría llegar a suponer casi veinte días consecutivos sin atención pediátrica, afectando de manera directa a las familias de nuestro municipio y de las localidades del entorno que dependen de este centro».

Por ello, solicita un replanteamiento de la organización del servicio de pediatría en la zona básica de salud de Linares con un posible incremento de la frecuencia de atención a, al menos, dos días por semana y propone esas consultas en lunes y jueves. «De esta manera se reducirían los perjuicios ocasionados tanto por festivos coincidentes como por posibles situaciones de baja o ausencia del profesional titular», ha añadido. Además, ha apuntado a la posibilidad de adoptar medidas organizativas que eviten periodos prolongados sin cobertura pediátrica para garantizar la adecuada asistencia a la población infantil de la zona.

Como argumentos para reforzar esa petición, hace referencia al aumento de la natalidad en Linares de Riofrío ya que la guardería ha aumentado sus inscritos de ocho a 15 pequeños por curso escolar en los últimos cinco años. «Este dato refleja claramente el crecimiento de la población infantil y la necesidad de reforzar los servicios sanitarios dirigidos a la misma», ha asegurado.

RESPUESTA DE SACYL

Ante esta petición, fuentes de Sacyl han confirmado que la ausencia de la pediatra en la jornada de este lunes se ha debido a una baja médica en un «imprevisto por la enfermedad de la pediatra». Además, ha asegurado que la asistencia ha estado garantizado por parte de los médicos de familia en ausencia de la titular, pero han sido aplazadas las revisiones de pequeños en buen estado de salud.