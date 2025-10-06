Aspace pide más inclusión y ayudas para las personas con parálisis cerebral

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral que se celebra este lunes y bajo el lema «Ya toca», la asociación de ayuda a las personas con parálisis cerebral y sus familias, Aspace, pide más estrategias estatales para hacer frente a las grandes necesidades de apoyo de este colectivo.

«Necesitamos que se acuerden de nosotros todos los días, no solo cada 6 de octubre. Mi hija, Paola, necesita cuidados las 24 horas del día, todo el año. Tenemos a Aspace que es un gran apoyo, pero necesitamos que los gobiernos se acuerden de nosotros y nos den facilidades, servicios y apoyos económicos», resalta Eugenia de Arriba, madre de Paola, una mujer de 45 años con parálisis cerebral.

Una opinión en la que coincide Lidia García, madre de Jorge, un niño de 10 años con esta discapacidad. «Suponen que con poner un colegio especial ya es suficiente, pero estos niños requieren una constante rehabilitación en todos los sentidos, para comer, moverse, hablar... para todo. No hay servicios adaptados para ellos. Una cosa tan sencilla como conseguir una actividad extra curricular para tu hijo se convierte en una lucha contra el sistema. O lo pagas por fuera o no lo tienes. Y eso sin hablar de la burocracia. Nosotros vivimos en Aragón muchos años y cuando nos mudamos a Castilla y León, como eran comunidades diferentes, nos cancelaron las recetas y no teníamos comida para el niño. Tuvimos que empezar todos los trámites otra vez. Te crea una impotencia gigante», critica.

Los actos de este lunes

Durante la jornada de este tendrán lugar las actividades con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, unos actos organizados por Aspace, en colaboración con el Ayuntamiento. A las 11:30 habrá una recepción de bienvenida en el Consistorio seguida por la lectura de un manifiesto. Posteriormente, se llevará a cabo una representación de un flashmob, con coreografía de la Escuela de Arge. Por último, habrá una actuación musical de la cantautora Soosie.