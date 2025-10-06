Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, propondrá la creación de parques científicos en todas las provincias El desarrollo de un plan estratégico permitiría esta territorialización vinculada a las universidades

EÑE Villamayor de Armuña Lunes, 6 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El desarrollo de un plan estratégico que permita la implantación, vinculada a las universidades, de parques científicos en todas las provincias de Castilla y León es uno de los objetivos de trabajo con los que Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, abordará su propuesta de programa de Gobierno.

Martínez ha reivindicado que, «las administraciones públicas tienen que ser catalizadores y el parque científico es un ejemplo que debemos escalar. Hay que poner sobre la mesa que muchos de nuestros talentos jóvenes y capital social hay que protegerlos, territorializando en cada una de las provincias las oportunidades y la competitividad. Que los ejemplos de los parques cientificos de Salamanca, Valladolid y León no solo sean extrapolables otras provincias, sino que por norma general tienen que arrancan en cada una de ellas».

«Desde el PSOE de Castilla y León apostamos por la territorialización de las oportunidades y por generar riqueza en cada una de las comarcas», ha subrayado Martínez, quien ha avanzado que este lunes los socialistas mantendrán una reunión de trabajo para elaborar propuestas que permitan extender el modelo de los actuales parques tecnológicos al conjunto de la Comunidad.

Además, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha recordado que, «la transferencia del conocimiento de una Universidad ocho veces centenaria, como es la de Salamanca, debe ser parte del futuro empresarial de la CCAA porque pone en marcha iniciativas empresariales que tienen que ver con las nuevas tecnologías y con lo que tiene que ser el futuro tecnológico de nuestro país».

En la visita al parque científico han podido conocer el trabajo que se realiza en empresas vinculadas con el turismo y la tecnología aplicada al mundo de la medicina, entre otras.