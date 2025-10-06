Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas El histórico ladrón ha admitido el robo y ha conseguido una rebaja de pena por toxicomanía. El restaurante, famoso por su jamón, ha vuelto a ser asaltado hace apenas quince días

Las partes han alcanzado un acuerdo en la audiencia preliminar celebrada este lunes en los Juzgados de Colón con motivo de un asalto en el Mesón Viejo del Jamón, reconocido restaurante famoso especialmente por su jamón y que no hace ni quince días fue objeto de otro robo con un botín que supera los 20.000 euros, según la denuncia de sus responsables.

Conforme al acuerdo alcanzado en el caso del robo perpetrado en el establecimiento en junio de 2023, el acusado, se le ha aplicado al acusado, de iniciales J.L.C.M. , la circunstancia atenuante de toxicomanía y se compensa con la agravante de reincidencia por lo que la pena ha quedado en un año de prisión, sin responsabilidad civil -inicialmente se enfrentaba a 4 años de prisión-.

El acusado es un archiconocido delincuente, tanto es así que ha sido condenado en 59 sentencias anteriores, muchas de ellas por robos.

Según el relato del Ministerio Fiscal, con intención de obtener un ilícito beneficio, la madrugada del 26 de junio de 2023, entre las 03:23 y las 03:49 horas, el acusado forzó la valla perimetral y la puerta de acceso al almacén del establecimiento, situado en la carretera N-630 de Cuatro Calzadas, en el término de Martinamor. Tras ello, accedió al interior en varias ocasiones, entradas y salidas en las que se llevó productos cárnicos y bebidas alcohólicas por valor de 9.387 euros.

En concreto, precisa la Fiscalía en sus informes, se apoderó de 40 jamones, 40 Lomos, 30 sobre loncheados de jamón, 23 botellas de whisky de distintas marcas, 4 botellas de coñac y una caja de helados.

El acusado, según informe forense, presenta un trastorno por consumo de sustancias activo en el momento de los hechos, que podía afectar de forma moderada sus capacidades volitivas en relación con los hechos, precisa la Fiscalía.

Los Juzgados de lo Penal acogieron ayer la vista preliminar por este procedimiento tras el que el delincuente acumula un año más de prisión a su largo historial y una nueva condena, por lo que ya son 60 las sentencias condenatorias.

El anterior robo en el conocido mesón se produjo durante la madrugada del pasado 28 de septiembre. Los asaltantes, que llegaron en un vehículo, forzaron varias puertas del establecimiento pasadas la 01:30 horas y lograron hacerse con un botín superior a los 20.000 euros, según confirmó a este diario uno de los responsables. En apenas unos minutos arrancaron la caja de cobro automático, valorada en unos 12.000 euros, y sustrajeron dinero en metálico, aparatos electrónicos, botellas de vino y jamones.

Los responsables descubrieron el asalto a primera hora de la mañana y dieron aviso a la Guardia Civil, que se desplazó al lugar para realizar la inspección y abrir una investigación. Todo apunta a un golpe planificado: el sistema de alarma falló durante el robo y las cámaras captaron a dos individuos, uno encapuchado.