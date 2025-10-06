El VI Congreso del Libro Blanco arranca con un llamamiento al consenso y la innovación para impulsar el desarrollo de Salamanca El presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero, abre el VI Congreso pidiendo a las administraciones «que respalden las propuestas que surjan en este encuentro»

Imagen de la apertura de la sexta edición del Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca.

Celia Luis Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 12:00

El Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca acoge desde esta mañana el VI Congreso del Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca, una cita promovida por LA GACETA que reúne a más de medio centenar de expertos, representantes institucionales y agentes sociales para debatir sobre estrategias de progreso económico, social y tecnológico en la provincia.

En la apertura han intervenido el director de LA GACETA, Julián Ballestero Chillón; el presidente de GRUPOSA, Pedro Díaz Mesonero; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán; el presidente de la Diputación, Javier Iglesias García, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

El director de LA GACETA ha destacado la consolidación de esta iniciativa, que alcanza su sexta edición como espacio de análisis y participación sobre el presente y el futuro de Salamanca.

Pedro Díaz ha sido el encargado de abrir las intervenciones, subrayando que el congreso busca «aportar iniciativas importantes a la economía provincial» en un contexto internacional complejo, y ha confiado en que las administraciones respalden las propuestas que surjan de este encuentro.

Enrique Cabero: «Salamanca combina cultura, ciencia e innovación»

El presidente del CES-CyL, Enrique Cabero, ha ensalzado el papel de Salamanca como modelo de equilibrio entre el sector primario, la industria y la innovación tecnológica. Cabero ha destacado la fortaleza del campo salmantino, la relevancia de la generación de energías renovables y la capacidad de la provincia para unir cultura, ciencia y tecnología como motores de progreso.

Además, ha reclamado seguir invirtiendo en infraestructuras y reforzar la colaboración institucional y social: «Salamanca dispone de herramientas bien engranadas que funcionan a la perfección para relanzar nuestro proyecto de ciudad hacia un futuro todavía mejor».

Javier Iglesias: «El espacio colaborativo define a Salamanca»

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha incidido en la importancia del «espacio colaborativo» construido en los últimos años entre instituciones, empresas y universidades, y lo ha considerado una de las claves del éxito provincial. También ha subrayado la relevancia del talento y el conocimiento que aportan las universidades salmantinas, y ha elogiado la labor de LA GACETA por dar voz a la Salamanca rural.

«El sector primario seguirá siendo una de las bases del desarrollo futuro y un ejemplo de colaboración e innovación», ha apuntado Iglesias, quien ha animado a continuar sembrando oportunidades desde la cooperación público-privada.

Carbayo: «Estamos construyendo una ciudad de oportunidades, talento, concordia y bienestar»

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha cerrado el acto inaugural con un mensaje centrado en la transformación urbana y económica de la ciudad. Carbayo ha afirmado que «Salamanca es hoy una ciudad más habitable y accesible, verde, segura, tecnológica y con más oportunidades», gracias a una gestión basada en la estabilidad y el consenso.

El regidor ha destacado avances en industrialización, tecnología y logística, con proyectos como el Puerto Seco y los nuevos centros de innovación, así como la ejecución de más de 103 millones de euros en inversiones municipales en los dos últimos años. Asimismo, ha subrayado el impulso de la vivienda pública, la mejora de servicios y la apuesta por la sostenibilidad, con la plantación de 32.000 nuevos árboles y la creación de corredores verdes: «Hoy Salamanca es la provincia de España que más ha incrementado la intensidad tecnológica en su mercado laboral en la última década. Estamos construyendo una ciudad de oportunidades, talento, concordia y bienestar; una ciudad para vivir, estudiar, trabajar, emprender y soñar».

El congreso continúa durante la jornada de este lunes con distintas mesas de trabajo dedicadas a la innovación tecnológica en Salamanca y en Castilla y León, a la sostenibilidad, al turismo, al desarrollo empresarial, al medio ambiente y a la industria agroalimentaria, cuyos resultados serán incorporados al nuevo Libro Blanco para el Desarrollo de Salamanca.