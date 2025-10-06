La patología que afecta a 2 millones de españoles y que el 90 % no está diagnosticado La Universidad de Salamanca lanza una nueva edición de su curso sobre Apnea del Sueño del 2 de marzo al 13 de junio de 2026

Ante la creciente crisis de salud pública que representa la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), una enfermedad que afecta a cerca de dos millones de personas en España pero que permanece sin diagnosticar en más del 90 % de los casos, la Fundación General de la Universidad de Salamanca anuncia la V Edición de su curso de alta especialización «Abordaje Multidisciplinar en el Diagnóstico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS)». El programa, que se desarrollará en formato online en directo, con la posibilidad de seguirlo también en diferido, del 2 de marzo al 13 de junio de 2026, está diseñado para dotar a los profesionales sanitarios de las herramientas necesarias para diagnosticar y tratar esta compleja patología desde una perspectiva integral.

La AOS es una condición grave que va más allá del ronquido, provocando pausas repetidas en la respiración durante el sueño. Sus consecuencias incluyen un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes de tráfico. La elevada tasa de infradiagnóstico supone un grave problema para la salud pública y la seguridad vial, lo que subraya la necesidad urgente de una formación especializada y transversal.

En respuesta a este desafío, el curso de la Universidad de Salamanca reúne a un claustro de expertos de primer nivel de todas las disciplinas implicadas: Neurociencia, Neumología, Neurofisiología, Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Odonto-Estomatología, Endocrinología y Logopedia. A lo largo de 6 módulos y 21 unidades docentes, los participantes explorarán desde la neurociencia del sueño y las técnicas de diagnóstico de precisión hasta las opciones terapéuticas más avanzadas, incluyendo la terapia con presión positiva (CPAP), los tratamientos quirúrgicos y el uso de dispositivos intraorales.

José Ramón Alonso, neurocientífico y uno de los directores del curso, destaca la misión del programa: «La apnea del sueño nos quita salud y calidad de vida y opera en la oscuridad del infradiagnóstico. Nuestro deber desde la Universidad no es solo formar, sino crear una red de expertos de todas las disciplinas capaces de realizar un abordaje científico y riguroso y ofrecer soluciones integrales y personalizadas a los millones de afectados en Europa y América Latina».

El prestigio y rigor del curso vienen avalados por el reconocimiento oficial de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS), dos de las máximas autoridades en la materia a nivel nacional. Esta distinción lo consolida como un programa de referencia para todos los profesionales de la salud que deseen ampliar su actividad en el campo de la medicina del sueño.

Acerca de la Fundación General de la Universidad de Salamanca

La Fundación General de la Universidad de Salamanca es una entidad sin ánimo de lucro que sirve como puente entre la universidad y la sociedad. Su misión es fomentar la transferencia de conocimiento, promover la formación continua y especializada de alta calidad, y potenciar las relaciones entre el mundo académico y el sector empresarial para contribuir al desarrollo social y económico. A través de iniciativas como el Espacio APNEA, la Fundación responde a las necesidades formativas que demanda la sociedad en áreas críticas para la salud y el bienestar.