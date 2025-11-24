Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 24 de noviembre

Estas son las noticias más relevantes de la jornada

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Un salmantino, entre los diez fugitivos más buscados por la Policía

Está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales

El presupuesto municipal de Salamanca crece un 5,43% para el año próximo

Las cuentas vienen marcadas por la congelación de los cinco impuestos municipales por duodécimo año consecutivo

Villarino abre las puertas del nuevo y flamante centro médico

Después de un largo proceso, el consultorio está en funcionamiento, y a la espera de la inauguración oficial el día 5 de diciembre

Béjar fabricará 40 tipos de tejidos innovadores para recuperar la uniformidad 22 años después

Forma parte de una apuesta de la Junta para revitalizar el sector textil en la ciudad

Bajada del trigo en la Lonja de Salamanca: «Hay una oferta de cereal desmedida»

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre

Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente

El ataque se produjo este domingo a altas horas de la madrugada, a las puertas de un pub de la zona. El herido fue trasladado al Hospital, mientras la Policía procedía a la localización y arresto del presunto agresor con ayuda del portero del establecimiento

Identificado y enterrado el hombre hallado muerto en Monterrubio de Armuña

El cuerpo sin vida apareció este sábado en una caseta abandonada del municipio

Puente anuncia la reforma de la A-66 en el tramo entre Sorihuela y el límite con Cáceres por 14 millones

El ministro de Transportes comunica a través de las redes el inicio próximo de las obras en una de las zonas que tiene el firme más perjudicado

La publicación 'Teresa', de Ediciones Universidad de Salamanca, premiada por el Ministerio de Cultura

La obra con estuche realizado por la asociación INSOLAMIS, recibe el tercer premio en la categoría de 'Libros facsímiles'

Herida una septuagenaria en un nuevo atropello en la calle Íscar Peyra

La mujer, de unos 75 años, presentaba dolores en una pierna tras el impacto

Once casos de lengua azul en Salamanca y un malestar: «Puedes tener dos fincas y una con ayudas y la otra, no»

Piden que las indemnizaciones por las enfermedades de ganado no sean diferentes en función de las comunidades

El mercadillo navideño de Anaya toma forma

Abrirá sus puestos el jueves junto al resto de atractivos navideños de este año

La Universidad transforma residuos de la industria papelera en aditivos que alargan la vida de las carreteras

Los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos dirigen el proyecto ADICEL desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos

Los agentes se desplazaron este viernes a la vivienda tras tener conocimiento del robo. El suceso se suma a otro recientes en distintos puntos de la provincia

Cáritas y Cruz Roja refuerzan sus plazas y servicios ante el crecimiento del perfil del 'trabajador pobre'

Cada vez hay más personas sintecho que tienen ingresos, pero son insuficientes para pagarse un alojamiento digno y un sustento. Con la llegada del frío, esta situación se agrava, de ahí que el Centro de Atención a Personas sin Hogar amplíe el número de plazas

