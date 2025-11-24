Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre Bajada del trigo: «Hay una oferta de cereal desmedida»

La Lonja de Salamanca ha comenzado la semana bajando un 1 euro el trigo y el triticale tras una semana de fuerte sobreoferta en el mercado. «Hay una oferta desmedida en el mercado, pero las harineras y los fabricantes de pienso están cubiertos», han asegurado los compradores para justificar los descensos de 2 y 3 euros que han pedido al presidente para productos como el trigo y la cebada.

«Hay mucha mercancía y los agricultores están dispuesta a darla a algún euro menos del precio de la Lonja», han continuado afirmando los operadores frente a la opinión de los agricultores, partidarios de no tocar la tablilla de cotizaciones. «Si bajamos, la gente va a volver a retener mercancía», han advertido.

A la gran oferta que hay en este momento, se suma la cosecha récord que se espera a nivel mundial, como ha confirmado el último informe del Consejo General de Cereales, lo que ha añadido más presión al mercado de futuros. «Nunca se habían visto unas producciones así», han asegurado desde el sector comprador.

El resto cereales de invierno (cebada, avena y centeno) ha repetido, igual que ha hecho el maíz y la paja.

Tampoco ha habido acuerdo en el debate del ovino, donde los lechazos han subido 10 céntimos. «No podemos esperar a subirlos al mes de enero», han protestado los ganaderos, mientras al otro lado de la mesa, los compradores recordaban la entrada de lechazos de fuera que hacen competencia a los nacionales.

La Lonja también ha subido los corderos, entre 5 y 30 céntimos, por el desequilibrio que hay entre oferta y demanda.

Y repuntes también en el vacuno de carne, donde los añojos han subido 3 céntimos y las terneras 2. «Hay mucha demanda porque son semanas fuertes de matanza por la Navidad y la oferta de ganado sigue siendo limitado», han apuntado los ganaderos durante el debate, donde un lunes más se ha vuelto a hablar del «desfase» que hay en la tablilla.