Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Debate del cereal en la Lonja de Salamanca.

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre

Bajada del trigo: «Hay una oferta de cereal desmedida»

Isabel Alonso

Isabel Alonso

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:34

Comenta

La Lonja de Salamanca ha comenzado la semana bajando un 1 euro el trigo y el triticale tras una semana de fuerte sobreoferta en el mercado. «Hay una oferta desmedida en el mercado, pero las harineras y los fabricantes de pienso están cubiertos», han asegurado los compradores para justificar los descensos de 2 y 3 euros que han pedido al presidente para productos como el trigo y la cebada.

«Hay mucha mercancía y los agricultores están dispuesta a darla a algún euro menos del precio de la Lonja», han continuado afirmando los operadores frente a la opinión de los agricultores, partidarios de no tocar la tablilla de cotizaciones. «Si bajamos, la gente va a volver a retener mercancía», han advertido.

A la gran oferta que hay en este momento, se suma la cosecha récord que se espera a nivel mundial, como ha confirmado el último informe del Consejo General de Cereales, lo que ha añadido más presión al mercado de futuros. «Nunca se habían visto unas producciones así», han asegurado desde el sector comprador.

El resto cereales de invierno (cebada, avena y centeno) ha repetido, igual que ha hecho el maíz y la paja.

Tampoco ha habido acuerdo en el debate del ovino, donde los lechazos han subido 10 céntimos. «No podemos esperar a subirlos al mes de enero», han protestado los ganaderos, mientras al otro lado de la mesa, los compradores recordaban la entrada de lechazos de fuera que hacen competencia a los nacionales.

La Lonja también ha subido los corderos, entre 5 y 30 céntimos, por el desequilibrio que hay entre oferta y demanda.

Y repuntes también en el vacuno de carne, donde los añojos han subido 3 céntimos y las terneras 2. «Hay mucha demanda porque son semanas fuertes de matanza por la Navidad y la oferta de ganado sigue siendo limitado», han apuntado los ganaderos durante el debate, donde un lunes más se ha vuelto a hablar del «desfase» que hay en la tablilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  2. 2 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  3. 3 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  4. 4 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  5. 5 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  6. 6 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  7. 7 El cirujano del Hospital que transforma las recetas de cocina en artículos científicos
  8. 8 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  9. 9 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
  10. 10 «Vox aspira simplemente a ser oposición y a criticar, no a gobernar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre

Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 24 de noviembre