Once casos de lengua azul en Salamanca y un malestar: «Puedes tener dos fincas y una con ayudas y la otra, no» Piden que las indemnizaciones por las enfermedades de ganado no sean diferentes en función de las comunidades

Susana Magdaleno SALAMANCA Lunes, 24 de noviembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

El periodo de actividad del mosquito de género Culicoides que transmite la «lengua azul» -enfermedad vírica que afecta a rumiantes tanto domésticos como salvajes, no al hombre, y, principalmente, al ganado ovino- está a punto de concluir, con un balance que, en principio, apunta a más positivo de lo esperado en cuanto a número de casos en Salamanca. Desde el pasado 9 de abril, la Junta de Castilla y León ha confirmado 11 explotaciones ganaderas salmantinas positivas a esta enfermedad, tras los resultados obtenidos en el Laboratorio Regional de Sanidad Animal, en León. Todos han sido de los serotipos 3 u 8, con un protocolo que establece que solo se publiquen a nivel nacional los primeros casos en cada provincia de los distintos serotipos: en Salamanca se publicaron los casos en Lagunilla, el 11 de agosto como primero del serotipo 3; y en Chagarcía Medianero, el 16 de octubre, del 8. Los 11 casos -de uno u otro de esos serotipos y, por lo tanto, no publicados ya todos por el Ministerio de Agricultura- se han confirmado en ganado bovino en las comarcas de Alba de Tormes (2), Ledesma, Vitigudino y Ciudad Rodrigo (en esta cuatro casos). En cuanto al ovino, en Béjar, Guijuelo y Sequeros.

El periodo de actividad del mosquito comenzó el pasado 26 de marzo y lo previsible, por lo ocurrido en los años anteriores, es que finalice en torno al próximo día 1, que fue lo que pasó, por ejemplo, en 2024. Entonces el «mapa» de «lengua azul» de Salamanca era muy diferente al actual, con toda la provincia restringida por el serotipo 4 y las comarcas de Ciudad Rodrigo, Béjar, Sequeros, Guijuelo y Tamames, también por la circulación del 1, 3 y 8. La diversidad de serotipos, la falta de dosis para todos ellos y la dificultad que suponía para los movimientos de ganado, porque no todos estaban en las distintas provincias, llevaron al Ministerio de Agricultura y a las comunidades autónomas a acordar que toda la España peninsular se considerara en 2025 «zona sin estatus», lo que implicaba la vacunación voluntaria del ganado frente a esta enfermedad.

Los ganaderos salmantinos venían de vacunar de forma obligatoria del serotipo 4 y, de no haber cambiado el plan y seguir el de erradicación, deberían haber vacunado también este año en las comarcas de Ciudad Rodrigo, Tamames, Béjar, Guijuelo y Sequeros del 1, 3 y 8. La Junta facilitó dosis de vacuna gratuita a los ganaderos, medida en la que invirtió 5 millones de euros desde 2024 para adquirir casi 9 millones de dosis. Ahora el problema está en las ayudas a los afectados, que dependen de cada comunidad. «Las ayudas tendrían que ser iguales para todas», señala Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, organización que ha pedido a la Junta que abone indemnizaciones a los afectados por lengua azul. «Ahora puedes tener dos fincas juntas pero en dos términos y que pertenezcan a dos comunidades y que una tenga ayuda y la otra, no. Tenía que ser igual para todos, más estas enfermedades que son de control por parte de las administraciones y con protocolos tan estrictos», añadió.

Por su parte, Jacinto Sánchez, representante de la Asociación Ganaderos Unidos, se mostró en la misma línea de ayudas para todos los ganaderos, igual que pide medidas únicas para prevenir en todas la dermatosis nodular contagiosa, con 17 focos confirmados, todos en Cataluña.

Si bien en Castilla y León este año la enfermedad de la lengua azul ha tenida poca incidencia, sí ha resurgido con fuerza en otras comunidades, especialmente en Extremadura, con más de un millar de explotaciones afectadas desde septiembre de 2024 y la pérdida de unas 4.300 ovejas por esta enfermedad. También la ha tenido en Castilla-La Mancha y Andalucía.

Al ser las comunidades las que abonan las ayudas y aplican cuantías distintas en función de lo que determine cada una, la Unión de Extremadura ha denunciado que un ganadero de Córdoba cobraría ayudas en el caso de lengua azul, pero no si tiene el ganado en Badajoz. Andalucía ha destinado 10,2 millones en ayudas y esta organización agraria mantiene que para dar el mismo apoyo económico a cada ganadero que allí, Extremadura tendría que destinar entonces 53,3 millones a estas ayudas.

En la última actualización, publicada este viernes, el Ministerio confirma que se ha detectado la circulación de este virus del serotipo 1 en Cáceres; del 4 en la de Badajoz; del 8, en las de Guadalajara y Valencia; y del 3, en las de Cuenca y Alicante. Solo quedan cinco provincias sin haber registrado circulación del virus de la lengua azul: Valladolid, Castellón, Barcelona, Tarragona y Gerona.

Durante la actual temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril, los laboratorios regionales y el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete han confirmado su presencia en las provincias y comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León, Soria, Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lérida, Valencia, Alicante y Mallorca, con implicación de los serotipos 1, 3 ,4 y 8.