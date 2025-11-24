Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar para atender a la afectada.

Herida una septuagenaria en un nuevo atropello en la calle Íscar Peyra

La mujer, de unos 75 años, presentaba dolores en una pierna tras el impacto

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

Comenta

Una mujer ha resultado herida en un nuevo atropello en la ciudad. Según informa el 112, a las 11:20 horas de este lunes se recibió aviso del accidente, ocurrido en la calle Íscar Peyra con la calle Prior.

Los alertantes informaban del atropello de un turismo a una mujer de unos 75 años, que había resultado herida pero se encontraba consciente y que se quejaba de una pierna.

El servicio de emergencias dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

