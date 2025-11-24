Herida una septuagenaria en un nuevo atropello en la calle Íscar Peyra La mujer, de unos 75 años, presentaba dolores en una pierna tras el impacto

Una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar para atender a la afectada.

M. C. SALAMANCA Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:52

Una mujer ha resultado herida en un nuevo atropello en la ciudad. Según informa el 112, a las 11:20 horas de este lunes se recibió aviso del accidente, ocurrido en la calle Íscar Peyra con la calle Prior.

Los alertantes informaban del atropello de un turismo a una mujer de unos 75 años, que había resultado herida pero se encontraba consciente y que se quejaba de una pierna.

El servicio de emergencias dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.