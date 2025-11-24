Villarino abre las puertas del nuevo y flamante centro médico Después de un largo proceso, el consultorio está en funcionamiento, y a la espera de la inauguración oficial el día 5 de diciembre

S. Dorado Villarino de los Aires Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:01

El consultorio médico de Villarino de los Aires que tanto ha dado que hablar ya está en funcionamiento. Su desarrollo comenzó con el exalcalde Julián Martín a la cabeza y, tras su finalización y una dilatada espera, por fin hoy ha abierto sus puertas a los usuarios. El actual edil del municipio arribeño, Matías Martín, celebra su apertura. «Supone un gran alivio, especialmente en lo relativo al espacio de aparcamiento», apunta. Sin embargo, advierte que aún es pronto para valorar el funcionamiento y queda por delante el correspondiente periodo de adaptación.

«El acceso es más llano, por lo que transitar con un vehículo es más sencillo», añade. Por lo demás, los departamentos y especialidades son las mismas, al igual que el personal, pero los espacios son más grandes, lo que mejora la atención al usuario. El helipuerto, uno de lo principales atractivos, permanece a la espera de estreno. Este consultorio ya presta servicio a Pereña de la Ribera, Trabanca, Almendra, la pedanía de Cabeza de Framontanos y Villarino. El día 5 de diciembre se celebrará la inauguración oficial que hace meses se aplazó, con la participación de autoridades locales y provinciales.