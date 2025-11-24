Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Obras de parcheo realizadas en el mes de octubre en el tramo de la A-66 afectado. ARCHIVO

Puente anuncia la reforma de la A-66 en el tramo entre Sorihuela y el límite con Cáceres por 14 millones

El ministro de Transportes comunica a través de las redes el inicio próximo de las obras en una de las zonas que tiene el firme más perjudicado

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado la licitación de las obras para la rehabilitación del firme en el tramo comprendido entre Sorihuela y el límite de la provincia con Cáceres.

En concreto, el proyecto sale a concurso por un montante de 14,3 millones para solucionar los problemas estructurales en los carriles afectados a lo largo de 14 kilómetros.

Hasta ahora, el Ministerio ha realizado diferentes actuaciones de parcheado con el objetivo de «mantener los niveles mínimos deseables de viabilidad y seguridad», como el realizado en el mes de octubre, pero con este proyecto se pretenden subsanar los problemas estructurales que se repiten desde la construcción de esta parte del trazado de la autovía.

