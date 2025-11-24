Puente anuncia la reforma de la A-66 en el tramo entre Sorihuela y el límite con Cáceres por 14 millones El ministro de Transportes comunica a través de las redes el inicio próximo de las obras en una de las zonas que tiene el firme más perjudicado

Obras de parcheo realizadas en el mes de octubre en el tramo de la A-66 afectado.

Ángel Benito Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:44

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado la licitación de las obras para la rehabilitación del firme en el tramo comprendido entre Sorihuela y el límite de la provincia con Cáceres.

En concreto, el proyecto sale a concurso por un montante de 14,3 millones para solucionar los problemas estructurales en los carriles afectados a lo largo de 14 kilómetros.

Hasta ahora, el Ministerio ha realizado diferentes actuaciones de parcheado con el objetivo de «mantener los niveles mínimos deseables de viabilidad y seguridad», como el realizado en el mes de octubre, pero con este proyecto se pretenden subsanar los problemas estructurales que se repiten desde la construcción de esta parte del trazado de la autovía.

Mejoramos la autovía A-66 en Salamanca. Licitamos las obras para rehabilitar el firme de un tramo de 14km con una inversión de 14,3 M€. pic.twitter.com/Gh0Mno4oIh — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 24, 2025