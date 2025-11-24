Detenido por una violenta agresión en San Justo que dejó a la víctima, un hombre chino, sin un diente El ataque se produjo este domingo a altas horas de la madrugada, a las puertas de un pub de la zona. El herido fue trasladado al Hospital, mientras la Policía procedía a la localización y arresto del presunto agresor con ayuda del portero del establecimiento

M. C. SALAMANCA Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:54 | Actualizado 14:12h. Comenta Compartir

Un varón de 38 años ha sido detenido tras una agresión ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en pleno centro de Salamanca, donde un ciudadano de origen chino resultó herido de consideración, con pérdida de un diente y lesiones en la cara. El arrestado, I.L., ha pasado este lunes por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres, en funciones de guardia.

Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los hechos tuvieron lugar a altas horas de madrugada en la calle San Justo, a las puertas de un pub de la zona. Una patrulla de la Policía Nacional fue comisionada al lugar tras recibir aviso de una reyerta con un herido. En plena Gran Vía, los agentes se toparon con el perjudicado, un varón de 47 años,quien les interceptó ensangrentado y relató que acababa de ser agredido por un varón vestido de negro que había huido hacia la Plaza Mayor.

El varón presentaba un golpe en el ojo izquierdo, otro en la nariz por la que sangraba y la pérdida de un incisivo superior. El herido fue atendido en el mismo lugar por sanitarios y trasladado a continuación al Hospital Clínico. Allí manifestó su intención de denunciar formalmente cuando le fuera expedido el parte médico.

Mientras una patrulla asistía a la víctima, otro indicativo se dirigió hacia la Plaza Mayor, donde una patrulla de la Policía Local retenía a un hombre que coincidía plenamente con la descripción del agresor. La identificación confirmó que se trataba de I.L., vecino de Salamanca, quien afirmó que solo había «intentado mediar en una discusión».

Pero el relato del portero de seguridad del local que presenció la agresión, desmontó su versión. El trabajador, que persiguió al sospechoso sin perderlo de vista, aseguró haber visto cómo el golpe hizo saltar el diente de la víctima y acompañó a los agentes hasta interceptarlo en la calle Prior.

La Policía procedió entonces a su detención por un delito de lesiones, informándole de sus derechos y trasladándolo a dependencias policiales. Tras pasar la noche en los calabozos, el detenido ha quedado en libertad provisional sin poder acercarse al denunciante tras pasar a disposición judicial.

La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer por completo lo sucedido.