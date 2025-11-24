La Universidad transforma residuos de la industria papelera en aditivos que alargan la vida de las carreteras Los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos dirigen el proyecto ADICEL desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

La Gaceta Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:27

Los residuos que deja la fabricación de papel —lodos y cenizas difíciles de gestionar y potencialmente contaminantes— podrían convertirse en aliados para mejorar las carreteras españolas. Es la propuesta de un equipo de la Universidad de Salamanca que, desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, trabaja para darles una segunda vida dentro del proyecto ADICEL.

Cada año, la industria papelera genera en España 1,3 millones de toneladas de estos subproductos, que no pueden ir directamente a vertedero debido a su capacidad de lixiviación y a las emisiones que producen. Este problema ambiental ha llevado a los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos a buscar alternativas sostenibles que reduzcan su impacto y, al mismo tiempo, mejoren infraestructuras esenciales.

Su proyecto plantea elaborar aditivos sostenibles para mezclas bituminosas —el material con el que se construyen las carreteras— a partir de residuos procedentes del tratamiento de aguas y de la incineración de biomasa en las propias plantas papeleras. El objetivo: aumentar la durabilidad, la adherencia y la vida útil del firme.

«Se trata de convertir un problema ambiental en una oportunidad para la economía circular», explican los investigadores, convencidos del potencial de estos materiales reciclados.

El estudio gana relevancia en un contexto en el que, según datos de la Asociación Española de la Carretera, uno de cada diez kilómetros de la red nacional presenta un estado muy deficiente. Esta situación compromete la seguridad vial, incrementa el consumo de combustible y dispara las emisiones de CO₂. Por ello, cualquier avance que incremente la resistencia de las mezclas asfálticas supone una contribución directa a la sostenibilidad del transporte.

Un trabajo con sello internacional

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Plan Estatal de Investigación 2021-2023, se desarrolla en colaboración con dos referentes de la ingeniería vial en Chile: el Grupo de Investigación en Pavimentación Vial (GIPAV) de la Universidad de La Frontera y el Grupo de Investigación en Ingeniería Vial (Gi2V) de la Universidad Austral.

Activo desde septiembre de 2023 y con una duración prevista de cuatro años, ADICEL empieza ya a ofrecer resultados prometedores. La USAL destaca que estos avances reflejan «el potencial científico de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y su compromiso con la innovación sostenible», una línea de trabajo que convierte residuos industriales en soluciones para la movilidad del futuro.