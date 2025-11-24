Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una carretera. USAL

La Universidad transforma residuos de la industria papelera en aditivos que alargan la vida de las carreteras

Los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos dirigen el proyecto ADICEL desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

Los residuos que deja la fabricación de papel —lodos y cenizas difíciles de gestionar y potencialmente contaminantes— podrían convertirse en aliados para mejorar las carreteras españolas. Es la propuesta de un equipo de la Universidad de Salamanca que, desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora, trabaja para darles una segunda vida dentro del proyecto ADICEL.

Cada año, la industria papelera genera en España 1,3 millones de toneladas de estos subproductos, que no pueden ir directamente a vertedero debido a su capacidad de lixiviación y a las emisiones que producen. Este problema ambiental ha llevado a los investigadores Diana Movilla Quesada y Aitor Raposeiras Ramos a buscar alternativas sostenibles que reduzcan su impacto y, al mismo tiempo, mejoren infraestructuras esenciales.

Su proyecto plantea elaborar aditivos sostenibles para mezclas bituminosas —el material con el que se construyen las carreteras— a partir de residuos procedentes del tratamiento de aguas y de la incineración de biomasa en las propias plantas papeleras. El objetivo: aumentar la durabilidad, la adherencia y la vida útil del firme.

«Se trata de convertir un problema ambiental en una oportunidad para la economía circular», explican los investigadores, convencidos del potencial de estos materiales reciclados.

El estudio gana relevancia en un contexto en el que, según datos de la Asociación Española de la Carretera, uno de cada diez kilómetros de la red nacional presenta un estado muy deficiente. Esta situación compromete la seguridad vial, incrementa el consumo de combustible y dispara las emisiones de CO₂. Por ello, cualquier avance que incremente la resistencia de las mezclas asfálticas supone una contribución directa a la sostenibilidad del transporte.

Un trabajo con sello internacional

El proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Plan Estatal de Investigación 2021-2023, se desarrolla en colaboración con dos referentes de la ingeniería vial en Chile: el Grupo de Investigación en Pavimentación Vial (GIPAV) de la Universidad de La Frontera y el Grupo de Investigación en Ingeniería Vial (Gi2V) de la Universidad Austral.

Activo desde septiembre de 2023 y con una duración prevista de cuatro años, ADICEL empieza ya a ofrecer resultados prometedores. La USAL destaca que estos avances reflejan «el potencial científico de la Escuela Politécnica Superior de Zamora y su compromiso con la innovación sostenible», una línea de trabajo que convierte residuos industriales en soluciones para la movilidad del futuro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Misterio en Monterrubio de Armuña: el cadáver hallado en una caseta abandonada, todavía sin identificar
  2. 2 Detenida una mujer que ofrecía sexo en mitad de la calzada por robar 120 euros a un conductor durante un encuentro en Salamanca
  3. 3 Alarma vecinal: la Guardia Civil investiga otro asalto en un chalet de Cabrerizos
  4. 4 Pasa dos noches en el calabozo tras la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en un pub de la plaza de San Boal
  5. 5 A prisión un ladrón georgiano por un robo en un domicilio de Comuneros
  6. 6 El mapa de la red futura de AVE aísla a Salamanca en contra de la Unión Europea
  7. 7 El cirujano del Hospital que transforma las recetas de cocina en artículos científicos
  8. 8 El Salamanca UDS sabe sufrir y ganar (1-2)
  9. 9 Enésimo accidente de patinete: otro herido al chocar con un coche en la glorieta del Gran Capitán
  10. 10 Ester Muñoz: «Vox aspira simplemente a ser oposición y a criticar, no a gobernar»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Universidad transforma residuos de la industria papelera en aditivos que alargan la vida de las carreteras

La Universidad transforma residuos de la industria papelera en aditivos que alargan la vida de las carreteras