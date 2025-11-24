La publicación 'Teresa' de Ediciones Universidad de Salamanca, premiada por el Ministerio de Cultura La obra con estuche realizado por la asociación INSOLAMIS, recibe el tercer premio en la categoría de «Libros Facsímiles»

La Gaceta Salamanca Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:36 Comenta Compartir

La obra «Teresa», de Miguel de Unamuno, editada por Ediciones Universidad de Salamanca, ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura en los Premios a los Libros Mejor Editados durante el año 2024 con el tercer premio en la categoría de «Libros Facsímiles»

Este galardón, que se convoca con carácter anual desde 1981 en régimen de concurrencia competitiva, tiene como objeto reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras.

El jurado ha reconocido este galardón al volumen «Teresa», de Miguel de Unamuno, con estuche realizado por la asociación INSOLAMIS, «por el esfuerzo en rescatar una muestra de un archivo personal en un estilo fiel al original, que permite poner a disposición del público documentos que no están en el circuito editorial comercial».

Los premios no tienen dotación económica, si bien «son muy valorados por los editores por lo que suponen de reconocimiento y prestigio a su trabajo editorial, así como por la difusión que conllevan, ya que los libros premiados serán expuestos en las ferias internacionales del Libro Liber, Fráncfort y Leipzig», según explicó el director de Ediciones USAL, Jacobo Sanz Hermida.

En estas dos últimas ferias, de centenaria tradición bibliófila, se exhibe la exposición «Best Book Design from all over the World» («Libros Mejor Editados del Mundo»), concurso internacional cuya primera edición comenzó en la ciudad de Leipzig en 1963 y para el que cada país envía los libros que ganan cada año su concurso nacional. Tras la exposición de los libros en ambas ferias alemanas, las obras quedarán como donación en el German Book and Type Museum de Leipzig.

El jurado valora 140 obras

El jurado ha valorado 140 obras en total, incluidas en cinco grupos temáticos: Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantiles y Juveniles, y Obras Generales y de Divulgación. En esta edición ha estado presidido por Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Como vocales han actuado Alberto Martínez Valdivia, por la Biblioteca Nacional de España; Susana López del Toro, por el Club de Gráficos Eméritos; Antonio Martín Coello, por la Federación de Industrias Gráficas; Fernando Benzo Sainz, por la Federación de Gremios de Editores de España; Marcelo Daniel Ghio y Cecilia Gandarias Tena, como expertos en la materia; y Marina Vilar Nebot de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras.